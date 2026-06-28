#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Синдром временного жильца: как ощущение "не своего" дома влияет на психику

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 11:57 Фото: pexels
Даже в собственной квартире человек может чувствовать себя как в гостях. Психологи называют это синдромом временного жильца – состоянием, при котором дом не воспринимается как безопасное пространство, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что это не официальный диагноз, но распространенный психологический паттерн.

По словам специалистов, человек постоянно находится в напряжении, будто в любой момент ему придется оправдываться, съезжать или отчитываться. Такое состояние поддерживает хронический стресс: ухудшается сон, появляется усталость, снижается концентрация, могут возникать тревожность, головные боли, мышечное напряжение и проблемы с пищеварением.

Причины часто уходят в детство. Если ребенок рос в атмосфере страха потерять жилье или постоянного контроля, чувство небезопасности может сохраняться и во взрослом возрасте, даже при наличии собственной квартиры. Усиливать тревогу также способны родственники или бывшие партнеры, которые вмешиваются в личное пространство, пишет "Доктор Питер".

Психологи советуют отделять реальные риски от прошлых переживаний, ставить достижимые финансовые цели вместо мыслей о далеком будущем и выстраивать четкие личные границы с теми, кто нарушает ощущение безопасности.

Если чувство тревоги не проходит, человек постоянно ощущает себя "не дома" или слишком остро реагирует на обычные ситуации, специалисты рекомендуют обратиться к психологу или психотерапевту. По их словам, этот паттерн хорошо поддается коррекции, в том числе с помощью когнитивно-поведенческой терапии.

В мире набирает популярность новый тренд – антисписки желаний. Вместо привычного списка целей человеку предлагают составить перечень того, что он на самом деле не хочет делать, даже если считает это "обязательным" из-за общественных ожиданий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
отключение отопления
22:01, 19 октября 2023
Жильцы нескольких домов на левом берегу Семея замерзают в своих квартирах
люди замерзают в домах
23:26, 30 января 2026
Плесень, холод и сырость: в Атырау жильцы замерзают в аварийном доме
Жильцы аварийного дома в Павлодаре отказываются покидать квартиры
03:45, 17 октября 2023
Жильцы аварийного дома в Павлодаре отказываются покидать квартиры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шайиков стал игроком Нью-Йорка
11:47, Сегодня
Голкипер сборной Казахстана Шайиков стал хоккеистом New York Rangers
&quot;Это не максимум&quot;: Аббосбек Файзуллаев подвёл итоги ЧМ-2026 для Узбекистана
11:36, Сегодня
"Это не максимум": Аббосбек Файзуллаев подвёл итоги ЧМ-2026 для Узбекистана
Последняя из казахстанских дзюдоисток Токарева покинула татами Гра-при в Циндао
11:11, Сегодня
Последняя из казахстанских дзюдоисток Токарева покинула татами Гран-при в Циндао
Чемпионка US Open-2021 Радукану не смогла завершить тренировку перед стартом &quot;Уимблдона&quot;
10:56, Сегодня
Чемпионка US Open-2021 Радукану не смогла завершить тренировку перед стартом "Уимблдона"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: