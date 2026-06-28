Синдром временного жильца: как ощущение "не своего" дома влияет на психику

Даже в собственной квартире человек может чувствовать себя как в гостях. Психологи называют это синдромом временного жильца – состоянием, при котором дом не воспринимается как безопасное пространство, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что это не официальный диагноз, но распространенный психологический паттерн.

По словам специалистов, человек постоянно находится в напряжении, будто в любой момент ему придется оправдываться, съезжать или отчитываться. Такое состояние поддерживает хронический стресс: ухудшается сон, появляется усталость, снижается концентрация, могут возникать тревожность, головные боли, мышечное напряжение и проблемы с пищеварением.

Причины часто уходят в детство. Если ребенок рос в атмосфере страха потерять жилье или постоянного контроля, чувство небезопасности может сохраняться и во взрослом возрасте, даже при наличии собственной квартиры. Усиливать тревогу также способны родственники или бывшие партнеры, которые вмешиваются в личное пространство, пишет "Доктор Питер".

Психологи советуют отделять реальные риски от прошлых переживаний, ставить достижимые финансовые цели вместо мыслей о далеком будущем и выстраивать четкие личные границы с теми, кто нарушает ощущение безопасности.

Если чувство тревоги не проходит, человек постоянно ощущает себя "не дома" или слишком остро реагирует на обычные ситуации, специалисты рекомендуют обратиться к психологу или психотерапевту. По их словам, этот паттерн хорошо поддается коррекции, в том числе с помощью когнитивно-поведенческой терапии.

В мире набирает популярность новый тренд – антисписки желаний. Вместо привычного списка целей человеку предлагают составить перечень того, что он на самом деле не хочет делать, даже если считает это "обязательным" из-за общественных ожиданий.

