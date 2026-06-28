Отдыхающим в Турции посоветовали срочно изменить рацион из-за жары

Врач-терапевт Дилек Шенгюл рассказал, что на фоне ожидаемого повышения температуры воздуха в Турции туристам следует уделить особое внимание питьевому режиму и скорректировать рацион, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, в ближайшие дни температура воздуха в большинстве регионов страны повысится примерно на пять градусов, а в южных и юго-восточных провинциях может превысить 40 градусов.

"В ближайшие дни температура воздуха в Турции заметно повысится, поэтому особенно важно поддерживать водный баланс организма. Туристам стоит пить больше воды, употреблять арбузы, дыни, огурцы, кисломолочные продукты, холодные супы, а также отказаться от тяжелой и жирной пищи", – отметила Шенгюл.

Специалист рекомендует чаще пить воду, а также включить в рацион продукты с высоким содержанием жидкости – арбузы, дыни, огурцы, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и холодные супы. При этом от тяжелой, жирной пищи и переедания в жаркую погоду советуют отказаться.

По словам врача, во время высоких температур организм быстрее теряет жидкость, поэтому особое внимание следует уделять поддержанию водного баланса.

Кроме того, туристам рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в полуденные часы и внимательно следить за самочувствием детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Медики считают, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск перегрева и легче перенести период экстремальной жары.

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