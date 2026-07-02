Почему люди снова набирают вес после диет: мнение специалиста

Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева объяснила, что многие люди, пытающиеся похудеть, сталкиваются с повторяющимся сценарием. Она считает, что причина такого "замкнутого круга" часто кроется не в отдельных продуктах, а в подходе к изменению образа жизни, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист отметила, что воспринимать процесс снижения веса нужно как длительный марафон, а не краткосрочную диету. При наличии генетической или сформированной склонности к набору веса прежние привычки могут свести на нет любые результаты.

Эксперт подчеркнула, что попытки быстро добиться результата часто приводят к срывам и возврату потерянных килограммов.

"Начинать нужно с головы. Важно принять осознанное решение контролировать питание. Переедание нанесло больший вред, чем многие вредные привычки, но при этом часто воспринимается как социально приемлемое поведение", – отметила она.

Савельева добавила, что устойчивый результат достигается только постепенными изменениями. В частности, она рекомендует начинать с небольших шагов – например, включать белок в каждый прием пищи и добавлять больше овощей.

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