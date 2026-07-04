Астрологи назвали три знака зодиака, чьи беды закончатся уже в эту субботу

С 4 июля 2026 года для трех знаков зодиака наступает период, когда жизнь постепенно приходит в равновесие. Во время прямого движения Хирона постоянный поток негатива уходит на второй план, передает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, если посмотреть вокруг, может показаться, что новости и социальные сети буквально перегружены тревожной информацией, но поддаваться этому влиянию не обязательно.

Каждый человек способен выдержать лишь определенный объем негатива, после чего приходит осознание, что пора остановиться. Именно в субботу многие достигают этой точки. Жизнь начинает улучшаться, потому что появляется внутреннее разрешение вернуться к естественному оптимизму.

Телец

У Тельцов бывают периоды грусти и упадка сил, и иногда они могут надолго погружаться в уныние. Однако это не их устойчивое состояние – они достаточно быстро возвращаются к внутреннему балансу. Во время прямого движения Хирона в вашем знаке начинается процесс восстановления, и вы позволяете ему происходить естественно.

Это важный этап, потому что не всегда удается закрепить внутренний прогресс и превратить его в устойчивое новое состояние. Но именно это происходит в субботу. Вы не откатываетесь назад, а используете благоприятный период для внутреннего исцеления.

Прямое движение Хирона помогает вам вернуться к лучшей версии себя, даже после временных спадов. Вы снова включаете активность, и сам процесс движения вперед улучшает качество жизни. Сейчас вы настраиваетесь на позитив, и это начинает работать в вашу пользу.

Лев

Во время прямого движения Хирона у Львов появляется ощущение готовности отпустить все, что вызывало внутреннее напряжение, сомнения и неуверенность. Вы никогда не были людьми, лишенными уверенности, но в последнее время она могла колебаться. Сейчас приходит время вернуться к своему сильному и собранному состоянию.

Хирон, как символ исцеления, в этот период приносит мягкую восстановительную энергию. Он помогает переработать старые переживания, которые формировали негативные установки, и вернуть веру в себя.

Жизнь заметно улучшается, когда восстанавливается самооценка и возвращается ощущение собственной силы. Вы талантливы и смелы – важно снова это осознать и удерживать.

Скорпион

В субботу перед Скорпионами встает выбор: продолжать двигаться по привычному сценарию или воспользоваться шансом на серьезные перемены. И вы, скорее всего, выбираете развитие и движение вперед – без колебаний.

Во время прямого движения Хирона приходит ощущение готовности оставить прошлое позади и перейти на новый уровень. Это решение открывает путь к улучшению жизни и достижению желаемого.

Вы действуете целеустремленно и уверенно, и нет причин сомневаться в собственных возможностях. Перед вами стоит задача, к которой вы готовы приложить максимум усилий. И это приносит результаты – личные достижения и ощущение глубокого удовлетворения.

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