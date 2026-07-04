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Для каких четырех знаков зодиака наступает эпоха грандиозного богатства и успеха

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 20:58 Фото: magnific
Четыре знака зодиака готовы к периоду процветания во время транзита Юпитера через Льва, который продлится до 26 июля 2027 года. К такому выводу пришли астрологи, передает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, эти знаки получат особенно благоприятные условия для роста, укрепления уверенности в себе и расширения жизненных возможностей в течение ближайшего года.

Лев

Перед вами откроется период расширения возможностей. Это время новых перспектив, роста и яркого самовыражения.

Вы почувствуете усиленное внимание к себе, поддержку окружающих, а также приток новых знакомств, включая романтические. Возможны поездки и интерес к обучению или повышению квалификации.

Однако в этот период влияние Юпитера совпадает с Южным лунным узлом, что означает не только расширение, но и необходимость отпустить часть старого "я". Этот этап может стать глубоким личным преображением, особенно с февраля по апрель 2027 года.

Скорпион

Скорпионы, несмотря на вашу внутреннюю силу, с переходом Юпитера в ваш десятый дом карьеры и репутации вы можете выйти на новый уровень признания. В течение года ваше имя способно стать более заметным, а профессиональные достижения – более значимыми.

Наиболее важные решения могут прийтись на период с 29 июня по 15 августа, когда Юпитер формирует напряженные аспекты с Плутоном и Хироном в Тельце. В это время важно сохранять внутреннее равновесие, избегать лишнего информационного шума и выстраивать стратегию.

С середины декабря по середину апреля возможна необходимость сократить нагрузку и отказаться от части проектов, чтобы сосредоточиться на главном. Умение говорить "нет" поможет избежать выгорания.

Водолей

С приходом Юпитера в ваш седьмой дом отношений вы станете особенно притягательными для окружающих. В течение года могут активно развиваться личные и деловые связи, появляться новые предложения и договоренности, включая официальные контракты.

Однако влияние Южного лунного узла может также указывать на необходимость завершения некоторых связей.

Отношения или обязательства, которые больше не приносят пользы, могут быть пересмотрены или завершены, чтобы освободить место для более гармоничных связей. Особенно это может проявиться в период с февраля по апрель 2027 года.

Овен

Овны, для вас начался особенно яркий период. Юпитер раз в 12 лет активирует ваш пятый дом творчества, удовольствий и романтики. С лета 2026 до лета 2027 года усилятся харизма, уверенность и привлекательность.

Для тех, кто в отношениях, это время может принести больше страсти и эмоциональной близости.

Однако есть риск чрезмерности: влияние Юпитера может усилить импульсивность и склонность к переизбытку эмоций или развлечений. В отдельные периоды, особенно с февраля по апрель, важно сохранять баланс и помнить о мере, чтобы не потерять фокус на важных обязанностях.

Ранее астрологи пообещали невероятное везение трем знакам зодиака.

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Канат Болысбек
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