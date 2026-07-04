Фитнес-тренер назвал секрет, который заставит ваш организм сжигать жир в бешеном темпе
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Сбросить 25 килограммов всего за полгода и полностью преобразить свое тело после 40 лет – вполне реальная задача. 46-летний фитнес-тренер Зи Али поделился личным опытом похудения, передает Zakon.kz.
Как сообщает NDTV, мужчина в первую очередь изменил питание и стал потреблять 180-200 граммов белка в день. Белок уменьшал тягу к вредной еде и способствовал росту мышц.
Зи Али также раскрыл важность планирования будней: походов в спортзал, приемов пищи, прогулок. Он объяснил, что это помогает не срываться и не сдаваться.
Еще одним секретом своего похудения Али назвал то, что он начал ложиться спать до 22:30 и выпивать три-четыре литра воды каждый день.
"Больше сна – больше энергии, больше воды – меньше голода. Все просто", – добавил он.
Таким образом мужчине удалось похудеть на 25 килограммов за полгода.
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