Что такое "Правило 12" и почему его советуют всем владельцам щенков

Российская кинологическая федерация (РКФ) напомнила владельцам собак о методике социализации щенков, известной как "Правило 12", сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, такой подход помогает питомцу легче адаптироваться к окружающему миру и снижает риск появления страхов в будущем.

Кинологи отмечают, что социализация – это не только первые прогулки и общение с другими собаками.

Не менее важно постепенно знакомить щенка с разными звуками, поверхностями, предметами, людьми, местами и движущимися объектами. Особенно ценен такой опыт в раннем возрасте, когда животное наиболее восприимчиво к новым впечатлениям.

Методику разработала специалист Маргарет Хьюз.

Согласно "Правилу 12", к возрасту 12 недель щенок должен познакомиться как минимум с 12 различными типами новых раздражителей. При этом речь идет не о строгом перечне, а о своеобразной памятке для владельцев, чтобы не упустить важные этапы социализации.

Так, как говорится в публикации издания "Стерлеград", экперты рекомендуют постепенно знакомить питомца с различными покрытиями, предметами, локациями, людьми, звуками и небольшими препятствиями. Дома это могут быть ковер, звук пылесоса или фена, новые игрушки. После начала прогулок список можно дополнить травой, песком, мокрым асфальтом, детскими площадками и другими элементами городской среды.

Главное правило – все новые знакомства должны вызывать у щенка положительные эмоции. Если животное испугалось или испытывает сильный стресс, лучше отложить знакомство и вернуться к нему позже. Удачный опыт специалисты советуют закреплять похвалой или лакомством.

Также кинологи не рекомендуют перегружать питомца. На первых порах достаточно коротких прогулок продолжительностью около пяти минут и трех-четырех новых впечатлений за один выход. Постепенно время прогулок и количество новых ситуаций можно увеличивать.

Особое внимание стоит уделить первым встречам с другими собаками. Они должны проходить с дружелюбными и спокойными животными, поскольку негативный опыт способен надолго сформировать страх перед общением с сородичами.

Специалисты также подчеркивают, что использовать эту методику можно и со взрослыми собаками. Хотя процесс адаптации займет больше времени, последовательное знакомство с окружающим миром поможет питомцу чувствовать себя увереннее в повседневной жизни.

Не так давно мы рассказывали, что спасение щенка в степи Казахстана вызвало споры в Сети. Добрый поступок или постановка: об этом можно узнать по этой ссылке.