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Общество

Добрый поступок или постановка? Спасение щенка в степи Казахстана вызвало споры в Сети

щенок, степь, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 16:46 Фото: pexels
На днях житель Казахстана Бекболат Жаппар спас замотанного изолентой щенка от смерти. Однако добрый поступок мужчины откликнулся не всем, многие из пользователей Сети увидели в его действиях постановочные кадры, сообщает Zakon.kz.

Так, 22 июня 2026 года у себя на странице в Instagram Жаппар опубликовал видео. По его словам, в тот день он заметил на обочине дороги в степи подозрительный пакет. Находка ужаснула казахстанца. В пакете находился щенок, лапы и мордочка которого были туго перевязаны изолентой.

Мужчина освободил животное и напоил его.

Через несколько дней появилось еще одно видео, но уже с игривым и здоровым щенком, для которого теперь разыскивают хозяев.

История разделила жителей страны на два лагеря: если одни верят спасителю и благодарят его, то другие уверены в инсценировке.

  • От всего сердца и от всей души благодарю вас.
  • Самый опасный зверь – это человек.
  • Просто постановка. На пустой местности в дороге кто может оставить маленького щенка привязанным, можно было просто оставить и уехать. Щенка легко распутали, он даже голоса не подал не скулил, глазки сухие, спокойный и не боялся их.
  • Всегда верьте в добро! Тогда все у вас будет хорошо.
  • Очень легко распутал изоленту, даже не задумался, в какую сторону раскручивать… в густой траве заметить маленькое существо очень сложно, а у этого джигита все наигранно. Не нужно много ума, чтобы это заметить.
  • Вы очень благородный человек, вам воздастся.
  • Может, это вы сделали с ним?
  • Большой рахмет, что взяли собаку-лапочку.
  • Ощущение, будто вы его сами замотали и решили видео снять.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 16:46
Они не скажут, что им жарко: как спасти питомца в зной, пока не стало поздно

Ранее было названо опасное летнее угощение для кошек и собак.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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