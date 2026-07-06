Похудеть недостаточно? Исследование показало, что клетки сохраняют "память" об ожирении

Даже после успешного похудения иммунные клетки могут сохранять своеобразную "память" об ожирении. Ученые выяснили, что такие изменения способны поддерживать хроническое воспаление и повышать риск ряда заболеваний, однако это не означает, что худеть бессмысленно, сообщает Zakon.kz.

Похудение помогает снизить риск многих заболеваний, однако организм может еще долго хранить следы перенесенного ожирения. К такому выводу пришли ученые, обнаружившие, что иммунные клетки сохраняют своеобразную "память" о лишнем весе.

Исследование, проведенное под руководством ученых из Бирмингемского университета в Великобритании, продолжалось десять лет. Специалисты изучили образцы иммунных клеток нескольких групп людей: пациентов, принимавших препараты для снижения веса, людей с синдромом Альстрема, участников 10-недельной программы физических тренировок и пациентов, перенесших замену тазобедренного или коленного сустава из-за остеоартрита.

Кроме того, исследователи проанализировали клетки лабораторных мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, а также образцы крови здоровых добровольцев. Целью было понять, как ожирение влияет на работу иммунной системы.

Результаты показали, что ожирение оставляет долговременный след в иммунных клетках. В них происходят эпигенетические изменения – они не меняют саму ДНК, но влияют на то, как работают гены. Из-за этого даже после снижения веса клетки продолжают функционировать так, словно организм все еще страдает от ожирения, пишет "Доктор Питер".

По словам ученых, это может поддерживать хроническое низкоинтенсивное воспаление, известное как метавоспаление. Такое состояние связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других нарушений обмена веществ, даже если человек уже достиг нормального веса.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова отмечает, что результаты исследования не означают, что худеть бесполезно. Напротив, они показывают, насколько важно не откладывать снижение веса.

По ее словам, ученые также выяснили, что чем меньше времени человек находился в состоянии ожирения, тем слабее выражены изменения в иммунных клетках. Это говорит о том, что раннее снижение веса может уменьшить долгосрочные последствия для организма.

Сейчас исследователи продолжают работу и ищут способы устранить эту "клеточную память". Однако, как подчеркивает Павлова, сохранять ожирение намного опаснее, чем бороться с ним, поэтому снижение веса остается одним из главных способов сохранить здоровье.

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