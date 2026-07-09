Что посмотреть: семь свежих приключенческих фильмов 2026 года, которые уже доступны

В момент, когда хочется уйти в отпуск, но нельзя, на помощь приходит старый добрый приключенческий жанр, где всегда найдется место для опасных экспедиций, неожиданных открытий, древних загадок и невероятных миров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание iXBT, первая половина 2026 года уже позади, а значит, накопилось достаточно интересных новинок. Вот некоторые из них:

Укротитель шторма: Легенда о молотоглавом

Простой парень находит на дне океана продвинутый гаджет, который может управлять течениями, и за ним тут же начинают гоняться современные пираты на катерах.

Супергерл

Долгожданный перезапуск истории кузины Супермена, который не похож на привычные глянцевые фильмы о супергероях. По сюжету Кара Зор-Эл выросла на уцелевшем осколке Криптона и видела слишком много смертей, поэтому ее характер получился жестким, циничным и приземленным.

Ночной полет на винтовом самолете

Вместо привычного экшена здесь нас ждет невероятно уютное и душевное авиа-роуд-муви. Маленький Джефф, который просто бредит самолетами, вместе с мамой Хелен летит через всю страну в Голливуд на стареньком винтовом лайнере. Для мальчика этот ночной рейс становится главным приключением в жизни.

Простоквашино

Знакомая с детства история получает новое воплощение, но теперь любимые герои отправляются в настоящее большое приключение. Деревня Простоквашино снова становится местом, где обычные дни превращаются в череду неожиданных событий, а дружба оказывается важнее любых проблем.

Сказка о царе Салтане

На волне популярности нашего сказочного кино пушкинский сюжет переложили на рельсы масштабного фэнтези. Гвидон здесь строит свой город на острове Буяне, воюет с колдунами и пытается защитить Царевну-Лебедь.

Мандалорец и Грогу

Дин Джерин и Малыш Йода отправляются на самые глухие и опасные задворки Галактики, чтобы сорвать заговор уцелевших имперцев. Зрителя ждет грандиозный визуальный аттракцион: спасать шкуру Грогу и палить из бластеров придется в три раза чаще.

Проект "Конец света"

Когда человечество оказывается на грани вымирания, спасать планету приходится человеку, который вовсе не считает себя героем. Фильм превращает классическую историю о выживании в захватывающее космическое приключение с неожиданными открытиями, красивыми видами далеких миров и отличной дозой юмора.

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