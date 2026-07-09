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Эта летняя ягода оказалась лечебной и идеальной для худеющих

ягоды, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 10:52 Фото: pixabay
С точки зрения современной науки, малина – не просто летний десерт, а полноценный функциональный продукт с выраженным терапевтическим действием, который не испортит фигуру, сообщает Zakon.kz.

В этом уверена нутрициолог Виктория Кострова.

Малина считается диетическим продуктом, потому что ее энергетическая ценность составляет всего лишь от 46 до 52 ккал на 100 г. Это делает малину отличным выбором для тех, кто контролирует массу тела и стремится снизить общую углеводную нагрузку. Секрет кроется в высоком содержании воды и клетчатки, которые дают быстрое чувство насыщения без лишних калорий.

"При насыщенном вкусе ее энергетическая ценность минимальна, что выгодно отличает ее от большинства других сладких фруктов и ягод", – рассказала эксперт АиФ.

Главная сила малины, по мнению нутрициолога, заключается не столько в витамине С, сколько в салицилатах. Эти органические соединения действуют как природный коагулянт: они мягко разжижают кровь и купируют системное воспаление. Что особенно важно, в отличие от аптечных аналогов, они не повреждают слизистую оболочку желудка.

Обращает внимание Кострова и на косточки в малине – это жесткая нерастворимая клетчатка, которая работает как пребиотик. По сути, она стимулирует моторику кишечника и служит питательной средой для здоровой микрофлоры. Ягода также богата медью, необходимой для стабильной работы нервной системы, что особенно актуально в период высоких стрессовых нагрузок.

Кому малина категорически противопоказана

Но, несмотря на всю пользу, малину нельзя считать гипоаллергенной.

"Это сильный гистаминолибератор. Эфирные масла и пигмент могут провоцировать псевдоаллергические реакции. Именно поэтому вводить ягоду в детский рацион следует крайне осторожно, внимательно отслеживая состояние кожи и дыхательной системы", – пояснила нутрициолог.

Особую бдительность стоит проявить взрослым с подагрой и нефритом. Из-за наличия пуринов и оксалатов малину им придется строго ограничить, чтобы не спровоцировать обострение почечных патологий.

Есть и механическое противопоказание – обилие мелких косточек. Как отмечает специалист, в период обострения язвенной болезни или гастрита эти крупинки могут сыграть злую шутку, травмируя воспаленную слизистую кишечника. В этом случае даже горсть свежих ягод способна причинить серьезную боль.

Как выбрать и сохранить малину

Кострова обратила внимание на хрупкость ягоды. Из-за тонкой оболочки и высокой влажности малина становится идеальной средой для размножения патогенных грибков. Если вы заметили в контейнере хотя бы одну ягоду с признаками серого пушка или плесени, откажитесь от покупки целиком, так как споры, скорее всего, уже распространились по всему объему.

Также нутрициолог советует покупать только сухие плотные плоды с равномерным окрасом, без вмятин и потекшего сока на дне тары.

Виктория Кострова также советует: чтобы сохранить биохимический профиль малины, термическую обработку стоит исключить.

"Традиционному варенью лучше предпочесть шоковую заморозку сухих немытых ягод", – советует она.

А если есть возможность, идеально употреблять малину в свежем виде, комбинируя с жирами или белками (например, с греческим йогуртом или орехами). Такой дуэт замедлит всасывание фруктозы, предотвратит резкий скачок инсулина и обеспечит ровное длительное насыщение.

Эксперты ранее дали советы, какой виноград лучше не покупать даже со скидкой.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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