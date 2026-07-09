#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Озорные породы кошек, которые подарят веселье и не дадут скучать

корниш рекс, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 13:53 Фото: wikimedia
Кошки игривы от рождения, но у кого-то это с возрастом проходит, а кто-то всю жизнь проявляет непосредственность и попадает в комичные передряги. Такие кошки способны каждый день дарить хозяевам улыбки и смех, сообщает Zakon.kz.

И, по мнению ветеринаров, такое озорное поведение кошек не случайно. Это часто признак высокого интеллекта и сильной потребности в умственной стимуляции. Открывают ли они шкафы, забираются ли на самые высокие точки комнаты, протискиваются ли в недоступное место или воруют вашу любимую резинку для волос, эти породы кошек с яркими характерами точно знают, как не давать своим хозяевам скучать.

Эксперты подобрали семь озорных пород кошек, которые покорят ваше сердце, превращая простые моменты в забавные и немного хаотичные.

Девон-рекс

девон-рекс, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 13:53

Фото: wikimedia

Девон-рексы с их огромными ушами и выразительными глазами по праву заслужили знаменитое сравнение с озорными маленькими феями. Это игривые, забавные и ориентированные на человека кошки, которые могут забираться на плечи, прятаться в теплых местах, исследовать еду или появляться в неожиданных местах. Их энергичное поведение обычно сочетается с милым, ласковым характером, из-за чего на них трудно долго злиться.

Сиамская кошка

сиамская кошка, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 13:53

Фото: wikimedia

Хотите бойкую и умную кошку? Сиамская кошка отвечает обоим этим требованиям. Если сиамская кошка решит, что нужно открыть шкаф или дверь, она проведет весь день, пытаясь понять, как это сделать.

Эти кошки умны и очень общительны, поэтому они стремятся участвовать во всех аспектах вашей жизни. Они также известны тем, что следуют за своими хозяевами из комнаты в комнату и выражают свое твердое мнение с помощью характерных звуков.

Мейн-кун

мейн кун, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 13:53

Фото: wikimedia

Несмотря на то, что мейн-куны являются одной из самых крупных пород домашних кошек, они, кажется, никогда не теряют своего игривого характера, что может приводить к тому, что их относят к группе озорных пород.

Будь то проверка пакетов с продуктами, протискивание в слишком маленькие коробки или надзор за домашними делами, мейн-куны любят чувствовать себя частью происходящего, что может приводить к непослушным выходкам.

Бенгальская кошка

бенгальская кошка, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 13:53

Фото: wikimedia

Бенгальские кошки воспринимают жизнь как одно большое приключение, из-за чего кажутся немного озорными. Они обожают лазить по высоким книжным полкам, исследовать места, куда другие домашние животные никогда не доберутся, и изучать все, что привлекает их внимание.

Благодаря своей спортивной натуре бенгальские кошки чувствуют себя прекрасно, если им предлагают кошачьи домики, полки для лазания и игрушки-головоломки, которые бросают вызов как их уму, так и телу.

Абиссинская кошка

абиссинская кошка, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 13:53

Фото: wikimedia

Если и есть какая-нибудь дерзкая порода кошек, которая воспринимает каждый уголок вашего дома как открытое приглашение к приключениям, то это абиссинская кошка. Известные своим бесконечным любопытством и высокой энергией, эти кошки всегда в движении. Будь то лазание по полкам, исследование открытых дверей или изучение всего, что кажется им хоть немного интересным, пишет paradepets.

При достаточном внимании и заботе эта порода может стать невероятно преданными и забавными членами вашей семьи. Их игривый характер и общительный нрав делают их прекрасными компаньонами для людей, которые любят интерактивных питомцев.

Восточная короткошерстная кошка

восточная короткошерстная кошка, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 13:53

Фото: wikimedia

Восточные короткошерстные кошки отличаются высоким интеллектом и бесконечным любопытством и достаточно сообразительны, чтобы самим находить себе развлечения. Они обожают исследовать ящики, полки и предметы домашнего обихода, на которые многие другие кошки даже не обратили бы внимания.

Владельцы часто обнаруживают пропавшие ручки, ювелирные изделия или мелкие предметы домашнего обихода, которые их короткошерстные кошки тайно переместили. Хотя на самом деле эти проказники и воришки очень милые и невероятно ласковые.

Корниш-рекс

корниш рекс, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 13:53

Фото: wikimedia

Еще одна порода кошек, которая, кажется, сохраняет свою кошачью энергию на всю жизнь. Их длинные лапы, легкое тело и любопытство делают их прирожденными прыгунами, которые редко упускают возможность поиграть. Так что, если вы хотите кошку, любящую повеселиться, эти питомцы – для вас.

Эти активные кошки любят интерактивные игры и множество возможностей лазить, гоняться и исследовать окружающий мир. Когда им не хватает стимуляции, они склонны придумывать собственные игры с любыми предметами, которые оказываются поблизости. Известно даже, что они воруют одеяла и забираются во все мягкое и теплое.

Зоопсихолог ранее объяснила, почему кошки так часто запрыгивают на столы и как корректно отучить питомца от этой привычки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Породы кошек, которые могут испортить жизнь
15:39, 19 августа 2024
Названы породы кошек, которые могут испортить жизнь
сфинкс одиночество любовь люди общение
12:45, 17 сентября 2024
Скучают без людей: названы самые ласковые породы кошек
британская кошка
16:28, 30 июня 2026
Идеальные породы кошек для пожилых людей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елеусинову дали 20 суток ареста
14:07, Сегодня
Чемпион ОИ Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишён прав на 7 лет после ДТП в Астане
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов — итоги карьеры
13:46, Сегодня
Как последний олимпийский чемпион по боксу из РК Данияр Елеусинов разрушил свою карьеру
Елена Рыбакина
13:44, Сегодня
Елена Рыбакина заявилась на турнир WTA-1000 в Монреале
Три протокола составлено на задержанного в Астане чемпиона ОИ Данияра Елеусинова
13:24, Сегодня
Три протокола составлено на задержанного в Астане чемпиона ОИ Данияра Елеусинова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: