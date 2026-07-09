Озорные породы кошек, которые подарят веселье и не дадут скучать

Кошки игривы от рождения, но у кого-то это с возрастом проходит, а кто-то всю жизнь проявляет непосредственность и попадает в комичные передряги. Такие кошки способны каждый день дарить хозяевам улыбки и смех, сообщает Zakon.kz.

И, по мнению ветеринаров, такое озорное поведение кошек не случайно. Это часто признак высокого интеллекта и сильной потребности в умственной стимуляции. Открывают ли они шкафы, забираются ли на самые высокие точки комнаты, протискиваются ли в недоступное место или воруют вашу любимую резинку для волос, эти породы кошек с яркими характерами точно знают, как не давать своим хозяевам скучать.

Эксперты подобрали семь озорных пород кошек, которые покорят ваше сердце, превращая простые моменты в забавные и немного хаотичные.

Девон-рекс

Фото: wikimedia

Девон-рексы с их огромными ушами и выразительными глазами по праву заслужили знаменитое сравнение с озорными маленькими феями. Это игривые, забавные и ориентированные на человека кошки, которые могут забираться на плечи, прятаться в теплых местах, исследовать еду или появляться в неожиданных местах. Их энергичное поведение обычно сочетается с милым, ласковым характером, из-за чего на них трудно долго злиться.

Сиамская кошка

Фото: wikimedia

Хотите бойкую и умную кошку? Сиамская кошка отвечает обоим этим требованиям. Если сиамская кошка решит, что нужно открыть шкаф или дверь, она проведет весь день, пытаясь понять, как это сделать.

Эти кошки умны и очень общительны, поэтому они стремятся участвовать во всех аспектах вашей жизни. Они также известны тем, что следуют за своими хозяевами из комнаты в комнату и выражают свое твердое мнение с помощью характерных звуков.

Мейн-кун

Фото: wikimedia

Несмотря на то, что мейн-куны являются одной из самых крупных пород домашних кошек, они, кажется, никогда не теряют своего игривого характера, что может приводить к тому, что их относят к группе озорных пород.

Будь то проверка пакетов с продуктами, протискивание в слишком маленькие коробки или надзор за домашними делами, мейн-куны любят чувствовать себя частью происходящего, что может приводить к непослушным выходкам.

Бенгальская кошка

Фото: wikimedia

Бенгальские кошки воспринимают жизнь как одно большое приключение, из-за чего кажутся немного озорными. Они обожают лазить по высоким книжным полкам, исследовать места, куда другие домашние животные никогда не доберутся, и изучать все, что привлекает их внимание.

Благодаря своей спортивной натуре бенгальские кошки чувствуют себя прекрасно, если им предлагают кошачьи домики, полки для лазания и игрушки-головоломки, которые бросают вызов как их уму, так и телу.

Абиссинская кошка

Фото: wikimedia

Если и есть какая-нибудь дерзкая порода кошек, которая воспринимает каждый уголок вашего дома как открытое приглашение к приключениям, то это абиссинская кошка. Известные своим бесконечным любопытством и высокой энергией, эти кошки всегда в движении. Будь то лазание по полкам, исследование открытых дверей или изучение всего, что кажется им хоть немного интересным, пишет paradepets.

При достаточном внимании и заботе эта порода может стать невероятно преданными и забавными членами вашей семьи. Их игривый характер и общительный нрав делают их прекрасными компаньонами для людей, которые любят интерактивных питомцев.

Восточная короткошерстная кошка

Фото: wikimedia

Восточные короткошерстные кошки отличаются высоким интеллектом и бесконечным любопытством и достаточно сообразительны, чтобы самим находить себе развлечения. Они обожают исследовать ящики, полки и предметы домашнего обихода, на которые многие другие кошки даже не обратили бы внимания.

Владельцы часто обнаруживают пропавшие ручки, ювелирные изделия или мелкие предметы домашнего обихода, которые их короткошерстные кошки тайно переместили. Хотя на самом деле эти проказники и воришки очень милые и невероятно ласковые.

Корниш-рекс

Фото: wikimedia

Еще одна порода кошек, которая, кажется, сохраняет свою кошачью энергию на всю жизнь. Их длинные лапы, легкое тело и любопытство делают их прирожденными прыгунами, которые редко упускают возможность поиграть. Так что, если вы хотите кошку, любящую повеселиться, эти питомцы – для вас.

Эти активные кошки любят интерактивные игры и множество возможностей лазить, гоняться и исследовать окружающий мир. Когда им не хватает стимуляции, они склонны придумывать собственные игры с любыми предметами, которые оказываются поблизости. Известно даже, что они воруют одеяла и забираются во все мягкое и теплое.

Зоопсихолог ранее объяснила, почему кошки так часто запрыгивают на столы и как корректно отучить питомца от этой привычки.