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Шесть качеств, которые объединяют долгожителей из "голубых зон"

пожилые люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 16:07 Фото: magnific
Ученые выяснили, что жителей так называемых "голубых зон" – регионов с самой высокой продолжительностью жизни – объединяет не только образ жизни, но и определенные черты характера, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Университета Кальяри изучили 125 жителей Сардинии в возрасте от 71 до 101 года и сравнили их с пожилыми людьми из соседних сельских районов. Специалисты оценивали когнитивные способности, психологическое состояние, здоровье, увлечения и особенности личности участников.

Выяснилось, что долгожителей чаще всего отличают шесть качеств:

  • любознательность и открытость новому;
  • общительность и крепкие социальные связи;
  • позитивное отношение к жизни даже в сложных ситуациях;
  • эмоциональная устойчивость и умение открыто говорить о своих чувствах;
  • организованность, ответственность и привычка планировать дела;
  • доброжелательность, готовность помогать другим при сохранении личных границ.

Кроме того, долгожители уделяли больше времени занятиям, стимулирующим умственную активность. В среднем они посвящали около 11 часов в неделю чтению, садоводству и другим хобби, тогда как участники контрольной группы – около семи часов, пишет портал "Доктор Питер".

Авторы исследования также пришли к выводу, что одной из главных черт, связанных с ускоренным старением и снижением качества жизни, является невротизм – склонность к тревожности, депрессии, неуверенности в себе и другим негативным эмоциям. По мнению ученых, именно эмоциональная устойчивость помогает сохранять здоровье, ясность ума и интерес к жизни в пожилом возрасте.

Нужно ли взрослым спать днем – врач дал однозначный ответ.

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Айсулу Омарова
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