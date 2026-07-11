Шесть качеств, которые объединяют долгожителей из "голубых зон"

Ученые выяснили, что жителей так называемых "голубых зон" – регионов с самой высокой продолжительностью жизни – объединяет не только образ жизни, но и определенные черты характера, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Университета Кальяри изучили 125 жителей Сардинии в возрасте от 71 до 101 года и сравнили их с пожилыми людьми из соседних сельских районов. Специалисты оценивали когнитивные способности, психологическое состояние, здоровье, увлечения и особенности личности участников.

Выяснилось, что долгожителей чаще всего отличают шесть качеств:

любознательность и открытость новому;

общительность и крепкие социальные связи;

позитивное отношение к жизни даже в сложных ситуациях;

эмоциональная устойчивость и умение открыто говорить о своих чувствах;

организованность, ответственность и привычка планировать дела;

доброжелательность, готовность помогать другим при сохранении личных границ.

Кроме того, долгожители уделяли больше времени занятиям, стимулирующим умственную активность. В среднем они посвящали около 11 часов в неделю чтению, садоводству и другим хобби, тогда как участники контрольной группы – около семи часов, пишет портал "Доктор Питер".

Авторы исследования также пришли к выводу, что одной из главных черт, связанных с ускоренным старением и снижением качества жизни, является невротизм – склонность к тревожности, депрессии, неуверенности в себе и другим негативным эмоциям. По мнению ученых, именно эмоциональная устойчивость помогает сохранять здоровье, ясность ума и интерес к жизни в пожилом возрасте.

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