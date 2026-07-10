Нужно ли взрослым спать днем – врач дал однозначный ответ

Взрослым с нормальным графиком лучше не спать днем. Об этом заявил российский врач-терапевт, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 10 июля 2026 года он объяснил причину.

"Взрослому человеку с нормальным графиком лучше не спать днем, особенно после обеда и приема пищи", – подчеркнул Эсаки Хаджимэ.

Дневной сон, по его словам, возможен только в случае, если человек недобирает положенные 7-8 часов сна в сутки, но и в этом случае он должен быть не более 30 минут.

"Важно устраивать такой отдых до 17:00, чтобы он не повлиял на ваш ночной сон", – отметил Эсаки Хаджимэ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме Эта летняя ягода оказалась лечебной и идеальной для худеющих

Ранее популярный врач общей практики Амир Хан назвал пять простых и абсолютно бесплатных утренних привычек, способных существенно улучшить физическое и психическое здоровье без лекарств.