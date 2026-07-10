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Советы

Нужно ли взрослым спать днем – врач дал однозначный ответ

девушка, постель, сон, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 12:21 Фото: pixabay
Взрослым с нормальным графиком лучше не спать днем. Об этом заявил российский врач-терапевт, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 10 июля 2026 года он объяснил причину.

"Взрослому человеку с нормальным графиком лучше не спать днем, особенно после обеда и приема пищи", – подчеркнул Эсаки Хаджимэ.

Дневной сон, по его словам, возможен только в случае, если человек недобирает положенные 7-8 часов сна в сутки, но и в этом случае он должен быть не более 30 минут.

"Важно устраивать такой отдых до 17:00, чтобы он не повлиял на ваш ночной сон", – отметил Эсаки Хаджимэ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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