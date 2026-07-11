Что на самом деле скрывается за тягой к покупкам

Психолог Марианна Абравитова заявила о том, что шопоголизм связан не с любовью к вещам, а с желанием получить эмоциональную разрядку и компенсировать внутренние переживания, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала изданию RT, что зависимость от покупок может быть связана с тревогой, низкой самооценкой и стремлением обрести ощущение контроля над жизнью.

Специалист отметила, что причиной шопоголизма иногда становятся переживания из детства – нехватка средств, запреты на желания или критика со стороны родителей. Во взрослом возрасте человек может пытаться таким образом компенсировать чувство обделенности.

При этом, подчеркнула психолог, облегчение после покупки обычно длится недолго, а сам шопоголизм часто становится способом уйти от реальных проблем.

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