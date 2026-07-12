Как перестать откладывать тренировки до понедельника
Фото: magnific.com
Фитнес-тренер Эмиль Халимов заявил о том, что откладывание тренировок "до понедельника" связано с тем, что мозг стремится избежать дискомфорта и создает иллюзию нового старта, сообщает Zakon.kz.
Он рассказал "Газете.Ru", что вместо масштабных целей лучше начать с небольших шагов – например, уделить физической активности всего 10 минут в день. Такой подход снижает психологический барьер и помогает постепенно выработать привычку.
Эксперт также советует привязывать упражнения к уже существующим ежедневным ритуалам, заранее готовить спортивную форму и не считать пропущенную тренировку провалом. По его мнению, именно отказ от перфекционизма помогает сделать спорт частью повседневной жизни.
Ранее сообщалось, как справиться, когда все идет не по плану.
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