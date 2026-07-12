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Работа, деньги, отношения: как справиться, когда все идет не по плану

, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 12:30
Иногда кажется, что жизнь проверяет на прочность: проблемы на работе, финансовые трудности и сложности в отношениях наваливаются одновременно. Как с этим справиться – читайте на Zakon.kz.

Психолог Елена Каюрова объяснила порталу "Доктор Питер", что именно в такие моменты возникает ощущение, что рушится вся жизнь, хотя на самом деле это несколько разных кризисов, которые усиливают друг друга.

Специалист объясняет, что при сильном стрессе мозг склонен к катастрофизации – появляется мысль "все плохо", из-за чего эмоциональное напряжение становится еще сильнее. Стресс из одной сферы нередко переносится в другие: переживания из-за работы могут привести к конфликтам дома, а финансовые трудности – усилить тревогу и чувство беспомощности.

Главная ошибка, по мнению психолога, – пытаться решить все проблемы сразу. Из-за перегрузки становится сложнее принимать решения, а постоянное прокручивание худших сценариев только истощает силы.

Вместо этого важно разделить проблемы на отдельные задачи, определить, какая из них требует внимания в первую очередь, и постепенно двигаться вперед. Не менее важно сохранять режим сна, полноценное питание, физическую активность и время на восстановление – без этого справляться с кризисом значительно труднее.

Психолог подчеркивает, что устойчивость приходит не только благодаря стабильной работе, доходу или отношениям, но и благодаря внутренней опоре – пониманию, что сложный период временен и с ним можно справиться.

Ранее ученые выяснили, что жителей так называемых "голубых зон" – регионов с самой высокой продолжительностью жизни – объединяет не только образ жизни, но и определенные черты характера.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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