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Ученые нашли секрет долголетия в популярном виде спорта

большой теннис, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 09:42 Фото: pixabay
Научный обозреватель Владимир Лаговский назвал виды спорта, занятие которыми наиболее эффективно продлевает жизнь, сообщает Zakon.kz.

В масштабном исследовании, которое длилось 25 лет, датские ученые сравнивали, как разные виды физической активности связаны с продолжительностью жизни.

В эфире радио "Комсомольская правда" Лаговский рассказал, что по итогам исследования первое место в этом рейтинге занял большой теннис. Он связан с увеличением продолжительности жизни в среднем на 9,7 года. На втором месте оказался бадминтон – 6,2 года, на третьем футбол – 4,7 года.

При этом традиционные виды активности показали более скромные результаты. Велоспорт связан с прибавкой около 3,7 года, плавание – 3,4 года, бег трусцой – 3,2 года, а фитнес и тренировки в зале – примерно 1,5 года.

По словам обозревателя, любая физическая активность полезна, но игровые виды спорта могут давать дополнительный эффект за счет живого общения. Теннис, бадминтон и футбол требуют партнеров или соперников, регулярных встреч и социальной вовлеченности, пишет АиФ.

Еще одно возможное объяснение – нагрузка на мозг. Игровые виды спорта требуют быстрой реакции, координации, прогнозирования движений соперника и постоянного принятия решений.

По словам Лаговского, такие занятия тренируют не только сердце и мышцы, но и когнитивные функции. Разнообразные нагрузки, как показывают исследования, могут снижать риск возрастных нарушений, в том числе деменции.

Отмечается, что результаты исследования не означают бесполезности плавания, бега, велосипеда или фитнеса. Они также продлевают жизнь, но, по данным датских ученых, уступают игровым видам спорта по выраженности эффекта.

Фитнес-тренер ранее объяснил, почему мы откладываем тренировки "до понедельника" и как перестать это делать.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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