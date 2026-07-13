Спокойные породы собак, с которыми можно расслабиться и отдохнуть

Многие люди, у кого активные и насыщенные дни, дома стремятся к покою и предпочитают видеть рядом спокойных питомцев. Среди собак есть такие миролюбивые и уравновешенные породы, которые не будут нарушать домашнее умиротворение, сообщает Zakon.kz.

Перечисленные специалистами семь пород собак легко адаптируются к обстоятельствам и спокойно относятся ко всему, что их окружает. Конечно, существует множество факторов, влияющих на поведение собаки, но в случае с породистыми животными генетика является основным фактором, влияющим на характер собаки.

Немецкий дог

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Немецкий дог известен как добрый гигант и замечательный компаньон. Несмотря на свои внушительные размеры, эти собаки, как правило, спокойны и терпеливы, что придает им умиротворяющий вид. Они также любят проводить время со своими хозяевами.

При правильной дрессировке и большой любви эти крупные псы становятся прекрасными спокойными семейными собаками и относятся к числу лучших спокойных пород.

Мопс

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Одна из старейших пород собак, история которой насчитывает тысячи лет и восходит к Китаю. Это такие собаки, которые чувствуют себя счастливее всего, просто находясь рядом с хозяином.

Отчасти их низкая активность объясняется брахицефальным типом телосложения, то есть плоскими мордочками и узкими дыхательными путями. В результате мопсы, как правило, более спокойны, чем другие собаки.

Ньюфаундленд

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Ньюфаундленды – это породы собак со спокойным темпераментом, выведенные для медленной, размеренной работы. Если вы ищете терпеливого и доброго щенка, который станет частью вашей семьи, эта порода идеально вам подойдет.

Ньюфаундленды обожают детей и даже известны как "собаки-няньки" за свою бдительность и нежное отношение к малышам.

Бергамская овчарка

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Несмотря на то, что уход за ними может быть несколько более сложным, бергамские овчарки, как правило, неприхотливы и известны как спокойные породы собак. Они предпочитают спокойную обстановку и являются скорее бдительными, чем суетливыми питомцами.

Бассет-хаунд

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Их неторопливый нрав, низкий рост и знаменитые выразительные морды создают удивительно спокойную атмосферу, пишет Paradepets.

Однако эксперты предостерегают от ошибочного принятия спокойного нрава бассет-хаунда за пассивность. Бассеты – это собаки, которые ищут по запаху, и как только их обоняние включается, они могут быть удивительно целеустремленными.

Кламбер-спаниель

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Если вы ищете собаку, которая одинаково рада как отдыху рядом с вами, так и неспешным прогулкам, кламбер-спаниель может стать идеальным выбором. Эта спокойная порода обладает уравновешенным характером, но при этом любит регулярные прогулки.

По сравнению с некоторыми другими спаниелями они могут быть немного медлительнее и спокойнее. Но владельцам следует следить за весом, состоянием суставов и физической формой своих питомцев, поскольку даже спокойным собакам необходима регулярная физическая активность.

Тибетский спаниель

Фото: wikimedia

Для владельцев домашних животных, которые ценят собак со спокойным нравом и доброй душой, тибетский спаниель станет отличным выбором. Эти заботливые маленькие собачки чаще всего чувствуют себя счастливее всего, находясь рядом со своими семьями и мирно наблюдая за окружающим миром.

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