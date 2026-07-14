Какая повседневная привычка может ускорять старение

Нейропсихолог Меган Гленн считает, что одной из самых недооцененных привычек, способных ускорять старение организма и мозга, является длительное сидение, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала изданию Yahoo Health, что современный человек проводит большую часть дня за рабочим столом, в автомобиле или перед экраном, зачастую не замечая, сколько времени остается без движения.

Как отмечает специалист, малоподвижный образ жизни негативно влияет не только на физическое здоровье, но и на работу мозга. По словам Гленн, недостаток движения "лишает мозг необходимой подпитки", которая помогает поддерживать когнитивные функции.

Исследования также связывают длительное сидение со снижением кровоснабжения мозга, ухудшением контроля уровня сахара в крови и повышенным риском возрастного снижения когнитивных способностей.

Специалист по вопросам долголетия Гарвардского университета Дэвид Синклер также относит продолжительное сидение к факторам, которые могут ускорять биологическое старение организма наряду с перееданием.

При этом, по словам экспертов, полностью менять привычный образ жизни необязательно. Чтобы снизить риски, достаточно каждый час вставать с рабочего места, делать короткие прогулки в течение дня или периодически работать за столом стоя. Даже такие простые изменения помогают сократить время, проведенное в сидячем положении, и благоприятно сказываются на здоровье.

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