Тренд на тиары: стилист объяснил, как носить их каждый день

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов считает, что тиары и диадемы давно перестали быть аксессуарами исключительно для торжественных случаев. По его мнению, их можно смело включать в повседневные образы, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что диадема будет гармонично смотреться в сочетании с базовыми вещами. "Каждой моднице по диадеме! Носите тиары или диадемы не только на праздники, но и смело интегрируйте в свои повседневные образы. Просто наденьте свою диадему с простой футболкой с дерзкой надписью и любимыми джинсами. А еще классным приемом будет совместить тиару с кепкой или шелковым платком", – отметил эксперт. Ранее Рогов объяснил, как выглядеть элегантно в шортах летом.

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