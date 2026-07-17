Ледяной душ, мокрая одежда, кубики льда: что не стоит делать в аномальную жару

В этом году лето испытывает нас на прочность. За окном +45°, а дома воздух напоминает раскаленную духовку, в ход идут самые разные способы охладиться. Что все же делать не стоит, разбирался Zakon.kz.

Многие принимают ледяной душ, другие прикладывают к шее холодное полотенце, третьи держат во рту кубики льда. А кто-то и вовсе переносит спальню во двор. В интернете такие советы называют проверенными лайфхаками. Но насколько они действительно эффективны? И главное – безопасны ли они для здоровья?

Мы собрали пять популярных способов спастись от жары и попросили врача-кардиолога высшей категории Лейлу Оспанову объяснить, какие из них действительно работают, а с какими стоит быть осторожнее.

Ледяной душ

Ледяной душ кажется самым быстрым способом спастись от жары. Включил холодную воду – и сразу стало легче. Но резкий перепад температуры может быть не таким безопасным, как кажется.

"Такой способ не помогает охладиться в жару – это миф. Более того, такой способ может быть опасен для любого человека. Резкое охлаждение организма – сильный стресс. Если провести аналогию с физикой: предмет, который сначала сильно нагрели, а затем резко охладили, становится более хрупким. Конечно, человек – не металл, но для нашего организма такие перепады температуры тоже не проходят бесследно. После сильной жары ледяной душ может вызвать спазм коронарных артерий. В тяжелых случаях это способно привести к обширному инфаркту и даже смерти", – объясняет врач.

Мокрое полотенце

Холодное полотенце – один из самых распространенных советов. Его кладут на лоб, шею, плечи и даже запястья. Но насколько это эффективно?

"Мокрое полотенце можно приложить к голове. Это поможет быстрее почувствовать прохладу. В остальных случаях эффекта не будет. Но если говорить о действительно полезном способе охладиться, то я бы посоветовала горячий зеленый чай, например, ташкентский. Неслучайно в странах с жарким климатом, в том числе в Узбекистане, именно его традиционно пьют в зной. Горячий чай усиливает потоотделение. За счет этого организм начинает эффективнее охлаждаться, а температура тела постепенно снижается". Лейла Оспанова

Кубики льда

Многие в жару рассасывают лед, надеясь быстрее остыть, кто-то ими хрустит или прикладывает к телу. Но работает это только на уровне ощущений.

"Кубики льда можно недолго подержать во рту, чтобы немного уменьшить чувство жажды. Но рассчитывать на то, что таким способом получится охладить организм, не стоит. При этом есть определенные риски. Резкий холод может вызвать спазм сосудов и спровоцировать головную боль. Кроме того, постоянно пить очень холодные напитки или держать во рту лед тоже нежелательно – это может повысить риск воспалительных заболеваний горла". Врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова

Поэтому лед – это скорее кратковременная мера, если человеку стало совсем плохо и нужно немного облегчить состояние. Но как основной способ охлаждения организма он совсем не подходит.

Если дома невозможно спать: безопасно ли ночевать во дворе?

Душная квартира без кондиционера может превратить ночь в настоящее испытание. Поэтому некоторые предпочитают спать во дворе, на террасе или в саду.

"Если речь идет о многоквартирном доме, вряд ли удастся нормально выспаться во дворе – слишком шумно, да и вас могут элементарно испугать во сне, что тоже негативно может сказаться на здоровье. Но если у вас частный дом или дача с огороженной территорией, то в жаркую погоду спать на свежем воздухе вполне можно. Главное, чтобы место было безопасным. Также стоит защититься от комаров и других насекомых, например, использовать москитную сетку или марлевый полог. В остальном серьезных рисков нет. Наоборот, в сильную жару сон на свежем воздухе может быть гораздо комфортнее, чем в раскаленном помещении", – поясняет Лейла Оспанова.

Мокрая одежда

Согласитесь, кажется логичным намочить футболку, чтобы стало прохладнее. Но специалисты предупреждают, что способ очень сомнительный.

"Носить мокрую одежду в сильную жару особого смысла нет. При температуре около +40 градусов, как сейчас за окном, она очень быстро высохнет, и эффект охлаждения будет недолгим". Лейла Оспанова

Врач поделилась годным лайфхаком. Кардиолог утверждает, что гораздо полезнее иметь с собой небольшую бутылку воды, по возможности – компактный вентилятор, а также пульверизатор с водой или термальную воду. При необходимости можно слегка распылить воду на лицо или открытые участки кожи, это поможет легче перенести жару.

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Зонтики от солнца

Зонтик полностью от жары не защищает, ведь воздух остается горячим, а тело все равно продолжает нагреваться, однако плюсы тоже есть.

"Зонтик – это хороший способ защититься от солнца. Он помогает не только избежать лишнего загара, но и закрывает от прямых солнечных лучей. Конечно, полностью от жары он не спасает. При температуре около +40 градусов на улице все равно остается душно и жарко, поэтому зонтик дает лишь частичную защиту. Если дополнительно использовать, например, небольшой вентилятор, будет намного комфортнее", – резюмирует врач.

Также врач рекомендует в городе выбирать маршруты, где есть тень. Ведь никто не отменял загар, ожоги или аллергию на солнце.

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Зеленые насаждения и деревья создают естественную прохладу и помогают значительно легче переносить высокие температуры. Поэтому в жаркую погоду лучше держаться зеленых аллей и парков, а не открытых раскаленных улиц.

Жара – это серьезная нагрузка на организм. Поэтому даже самые популярные способы охлаждения стоит оценивать не по советам из соцсетей, а с точки зрения медицины.

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