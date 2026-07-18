Гармония и любовь: субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 18 июля, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овну не стоит браться за новые проекты – есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни вроде шопинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет раздражать, валиться у Овна из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Овну сегодня заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Телец будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Тельца будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Сегодня идеи Тельца будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе "от и до" можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня в голову Близнецов могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у них с практичностью, благодаря чему воздушные замки Близнецов могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться сегодня у Близнецов в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня день Рака переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Рака, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Рак сегодня возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льву необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Льву не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Льву сегодня не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Лев не забудет посоветоваться с профессионалами.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня – день, когда Деве не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: она способна заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется сегодня Деве замечательной и требующей немедленного исполнения, ей лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют ее к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Дева может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили их чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Весы можно взвалить еще одну обязанность, или коллеги вдруг решат, что они должны делать работу за них. Или Весы привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Весы будут сами себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, сегодня Весам стоит научиться говорить "нет" (в том числе и себе самим), заранее запасавшись набором вежливых отказов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Скорпиону придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить "да". Так или иначе, звезды гороскопа советуют Скорпиону тщательно взвесить все "за" и "против" – от его сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня ситуация может потребовать от Стрельца проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще – главное, что Стрельцу придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Стрелец обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня звезды дарят Козерогу гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать "солнечно", и любые дела Козерогу будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Козерога, сегодня вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Козерога не составит труда сразить всех своим обаянием.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня залогом успеха для Водолея является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Водолея инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Водолею необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют его втянуть.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня гороскоп обещает Рыбам прекрасный день гармонии и любви! Они могут сполна почувствовать это, даже если у них нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны сегодня поднять Рыб на вершины блаженства. Возможно также, что именно сегодня день подарит одиноким Рыбам приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Рыб есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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