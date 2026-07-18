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Что помогает спортсменам высыпаться: от киви до берушей

сон, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 17:44 Фото: magnific
Киви перед сном, сок кислой вишни, маски для глаз, беруши и строгий режим – журналисты опросили известных спортсменов и узнали, какие привычки помогают им быстрее восстанавливаться, лучше спать и сохранять форму перед важными стартами, сообщает Zakon.kz.

The Guardian опросила известных британских спортсменов и узнала, какие привычки помогают им высыпаться и восстанавливаться перед важными стартами.

Катарина Джонсон-Томпсон (легкая атлетика) старается спать около девяти часов, использует маску для сна и утяжеленное одеяло. Перед сном иногда ест киви, а перед соревнованиями заранее увеличивает продолжительность сна до 10-11 часов в сутки.

Адам Пити (плавание) считает, что качество сна важнее его продолжительности. Он использует трекер сна, маску и беруши, не ест сладкое перед сном, а в самолете засыпает под длинные документальные ролики об истории Второй мировой войны.

Эзри Конса (футбол) старается спать не менее семи-восьми часов и придерживается стабильного режима. По его словам, после поздних матчей заснуть сложнее всего из-за высокого уровня адреналина.

Эмили Кэмпбелл (тяжелая атлетика) ложится спать около 22:00, пьет перед сном мятный чай, принимает витамины и креатин. Она также инвестировала в качественный матрас с охлаждающим слоем и советует не ложиться спать голодным.

Генри Поллок (регби) отслеживает сон с помощью Apple Watch, избегает поздних приемов пищи, читает перед сном вместо телефона и считает вечерний мятный чай частью своего ритуала восстановления.

Эми Джонс (крикет) после вечерних матчей использует приложение для медитации, чтобы успокоиться. Она также пьет сок или гель из кислой вишни, а во время поездок всегда берет с собой беруши.

Харриет Дарт (теннис) расслабляется с помощью теплой ванны с английской солью, пьет мятный чай и использует шелковую маску для сна. При смене часовых поясов делает короткий дневной сон для адаптации.

Том Дин (плавание) придерживается строгого режима, ест калорийный перекус перед сном, спит в прохладной комнате и избегает алкоголя. Перед соревнованиями отвлекается сериалами или карточными играми, чтобы не перегружать себя эмоциями.

Алекс Йи (триатлон) во время соревнований пьет вишневый сок, слушает перед сном подкасты или аудиокниги и старается не пить воду за полтора часа до сна, чтобы не просыпаться ночью.

Большинство спортсменов сошлись во мнении, что для восстановления важнее качество сна, чем количество часов, проведенных в постели.

Многие считают восемь часов сна идеальной нормой, однако этого не всегда достаточно, чтобы чувствовать себя отдохнувшим, считают ученые.

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Айсулу Омарова
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