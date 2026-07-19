Не бросайте собаку в воду: как безопасно научить ее плавать

Многие считают, что все собаки умеют плавать с рождения, но это опасный миф. Одни питомцы уверенно держатся на воде, другие быстро устают или впадают в панику. Как безопасно приучить собаку к воде и каких ошибок нельзя допускать – читайте на Zakon.kz.

Летом многие владельцы берут собак на море, озеро или реку. При этом распространено мнение, что все собаки умеют плавать от природы. На самом деле это не так. Одни питомцы чувствуют себя в воде уверенно, другие быстро устают, начинают паниковать или захлебываться. Поэтому знакомить собаку с водой нужно постепенно.

Главное правило – не сталкивайте питомца в воду и не затаскивайте его на глубину силой. Один такой опыт может надолго отбить желание купаться, пишет Mixer.

Все ли собаки умеют плавать?

Попав в воду, большинство собак начинает инстинктивно грести лапами. Но это не значит, что животное сможет долго держаться на воде или самостоятельно выбраться на берег.

На способности влияют возраст, здоровье, физическая форма и особенности телосложения.

Особенно осторожными нужно быть с:

мопсами, французскими и английскими бульдогами, пекинесами;

собаками с тяжелой передней частью тела;

таксами и бассет-хаундами;

питомцами с густой шерстью;

пожилыми и имеющими лишний вес животными.

Даже лабрадоры, ретриверы и ньюфаундленды могут устать, попасть в течение или переохладиться.

Первое знакомство с водой

Начинать лучше в теплую погоду на мелководье или в небольшом пластиковом бассейне.

Налейте немного воды, положите игрушку или лакомство и позвольте собаке самой зайти внутрь. Не тяните ее за поводок и не ставьте в воду силой.

Для первого раза достаточно, если питомец намочит лапы и спокойно выйдет обратно.

Как перейти к плаванию

Когда собака перестанет бояться воды, можно постепенно увеличивать глубину.

Специалисты советуют:

надеть спасательный жилет;

первым зайти в воду и позвать питомца;

двигаться вдоль берега;

первое время поддерживать собаку под грудью;

показать, где находится выход из воды;

после коротких заплывов делать перерывы.

Если питомец хаотично машет лапами, высоко задирает голову или паникует, помогите ему выбраться на берег и закончите тренировку.

Нужен ли спасательный жилет?

Жилет пригодится не только собакам, которые плохо плавают. Он поможет при сильном течении, усталости или падении с лодки.

Хороший жилет должен плотно сидеть, поддерживать грудь, иметь яркую расцветку, надежные застежки и ручку на спине.

На море и озере

На море не позволяйте собаке заплывать далеко за игрушкой и обязательно возьмите чистую питьевую воду. Морская вода может вызвать отравление.

На озере обращайте внимание на цвет воды. Зеленая или синеватая пленка, пена, неприятный запах и предупреждающие таблички могут говорить об опасном цветении воды. Также опасность представляют сильное течение, резкие перепады глубины, битое стекло и рыболовные крючки.

Купание в бассейне

Научите собаку самостоятельно находить лестницу или рампу. Не позволяйте пить воду из бассейна, а после купания ополосните шерсть чистой водой.

Не позволяйте наглатываться воды

Во время игр некоторые собаки проглатывают слишком много воды, что может привести к водной интоксикации.

Тревожные признаки – вялость, рвота, шаткая походка, вздутие живота, сильное слюнотечение или судороги. В таких случаях нужно срочно обратиться к ветеринару.

Когда пора заканчивать купание

Сразу выводите собаку из воды, если она стала медленно плыть, тяжело дышит, кашляет, дрожит, плохо реагирует на команды или выглядит уставшей. После купания питомца нужно хорошо вытереть и согреть.

Если собака не любит плавать

Не каждая собака обязана становиться отличным пловцом. Некоторые предпочитают гулять по мелководью или играть на берегу – и это нормально. Главная цель – не заставить питомца полюбить воду, а научить его спокойно вести себя рядом с ней и безопасно возвращаться на берег.

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