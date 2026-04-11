Эти 6 пород собак реже болеют – мнение ветеринара

Собаки, как и люди, отличаются по здоровью: одни почти не болеют, другие часто нуждаются в лечении. Во многом это зависит от генетики и породных особенностей. Однако есть собаки, которые в среднем считаются более выносливыми и реже сталкиваются с серьезными проблемами, сообщает Zakon.kz.

Ветеринар Лиза Кан выделила шесть таких пород – у каждой есть свои плюсы и нюансы ухода, пишет express.co.uk.

6. Басенджи

Эти собаки с характерными особенностями не только здоровы, но и очень спокойны. Из-за строения голосовых связок эта рабочая порода физически не может лаять, что делает ее идеальным выбором для тех, кто ищет более спокойного питомца.

5. Сиба-ину

Эти собаки – древняя порода, известная своим крепким здоровьем благодаря сильной генетике. Их характерная лисья внешность и сравнительно небольшой рост делают их любимцами среди владельцев.

4. Бигль

Бигли – еще одна энергичная порода, изначально выведенная для охоты, что отчасти объясняет их высокое кроветворение. Доктор Кан отметил: "Как активные охотничьи собаки, бигли остаются в хорошей физической форме, что способствует их общему крепкому здоровью".

3. Лабрадор-ретривер

Эта порода остается любимицей в семьях благодаря своему дружелюбному и ласковому характеру, а также сравнительно хорошему здоровью.

Хотя для нормального развития им необходимы сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, они также требуют ухода, чтобы избежать проблем с суставами, которые могут стать причиной неприятностей.

2. Кокер-спаниель

Эти компактные собаки – популярная и здоровая порода, поскольку их размер делает их менее восприимчивыми к развитию различных заболеваний. Тем не менее, их уши нуждаются в регулярном уходе для предотвращения инфекций.

1. Собаки смешанных пород

Как объяснил ветеринар, помеси, такие как лабрадудли, часто выигрывают от "гибридной силы", то есть их генетическое разнообразие снижает вероятность наследственных заболеваний.

