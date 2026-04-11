Советы

Эти 6 пород собак реже болеют – мнение ветеринара

собака у ветеринара, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 17:44 Фото: freepik
Собаки, как и люди, отличаются по здоровью: одни почти не болеют, другие часто нуждаются в лечении. Во многом это зависит от генетики и породных особенностей. Однако есть собаки, которые в среднем считаются более выносливыми и реже сталкиваются с серьезными проблемами, сообщает Zakon.kz.

Ветеринар Лиза Кан выделила шесть таких пород – у каждой есть свои плюсы и нюансы ухода, пишет express.co.uk.

6. Басенджи

Эти собаки с характерными особенностями не только здоровы, но и очень спокойны. Из-за строения голосовых связок эта рабочая порода физически не может лаять, что делает ее идеальным выбором для тех, кто ищет более спокойного питомца.

5. Сиба-ину

Эти собаки – древняя порода, известная своим крепким здоровьем благодаря сильной генетике. Их характерная лисья внешность и сравнительно небольшой рост делают их любимцами среди владельцев.

4. Бигль

Бигли – еще одна энергичная порода, изначально выведенная для охоты, что отчасти объясняет их высокое кроветворение. Доктор Кан отметил: "Как активные охотничьи собаки, бигли остаются в хорошей физической форме, что способствует их общему крепкому здоровью".

3. Лабрадор-ретривер

Эта порода остается любимицей в семьях благодаря своему дружелюбному и ласковому характеру, а также сравнительно хорошему здоровью.

Хотя для нормального развития им необходимы сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, они также требуют ухода, чтобы избежать проблем с суставами, которые могут стать причиной неприятностей.

2. Кокер-спаниель

Эти компактные собаки – популярная и здоровая порода, поскольку их размер делает их менее восприимчивыми к развитию различных заболеваний. Тем не менее, их уши нуждаются в регулярном уходе для предотвращения инфекций.

1. Собаки смешанных пород

Как объяснил ветеринар, помеси, такие как лабрадудли, часто выигрывают от "гибридной силы", то есть их генетическое разнообразие снижает вероятность наследственных заболеваний.

На пленарном заседании Мажилиса депутаты в среду, 8 апреля 2026 года, приняли поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Zakon.kz изучил изменения, цель которых – заменить стерилизацию и вакцинацию безнадзорных животных на эвтаназию для регулирования численности.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
