Эксперт объяснила, кому стоит чаще есть мясо кролика

Крольчатину часто считают продуктом для детей или диетического питания. Однако эксперты уверяют: это один из самых недооцененных видов мяса, который может принести пользу практически каждому – от спортсменов до людей с чувствительным пищеварением, сообщает Zakon.kz.

Крольчатина считается одним из самых полезных видов мяса благодаря высокому содержанию белка, низкой жирности и легкой усвояемости. Она подходит не только детям и пожилым, но и людям с чувствительным пищеварением, а также тем, кто восстанавливается после болезни, пишет "Доктор Питер".

По словам тренера-нутрициолога Ольги Яблоковой, мясо кролика богато витаминами группы B, железом, фосфором и селеном. При этом оно содержит мало жира и калорий, что делает его хорошим выбором для тех, кто следит за весом или поддерживает мышечную массу.

Крольчатину рекомендуют людям с заболеваниями ЖКТ, после операций и воспалительных процессов, а также при пониженной кислотности желудка, поскольку ее белок легче усваивается, чем у многих других видов мяса.

Кроме того, кролик считается одним из наименее аллергенных видов мяса. Поэтому его часто включают в детский рацион после введения прикорма, если нет противопоказаний. Благодаря мягкому вкусу и нежной текстуре он хорошо подходит для пюре, тефтелей и других детских блюд.

Пожилым людям крольчатина помогает восполнять потребность в белке без лишней нагрузки на пищеварение. Витамин B12, железо и ниацин поддерживают кроветворение, работу нервной системы и уровень энергии.

Эксперт советует готовить крольчатину щадящими способами – тушить, запекать или варить. Так мясо сохраняет максимум полезных веществ и остается легким для пищеварения.

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