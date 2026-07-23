Врач назвал лучший возраст для беременности

Наиболее приемлемым возрастом для первой беременности считается период от 22 до 30 лет, с пиком физиологической готовности в 25-28 лет. Об этом рассказал ассистент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Анатолий Тян, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, в этом возрасте у женщины максимальный запас яйцеклеток, эндометрий лучше всего "принимает" эмбрион, а сердечно‑сосудистая и свертывающая системы легче адаптируются к нагрузкам беременности.

Тян также подчеркивает, что роды до 20 лет связаны с повышенным риском анемии, преждевременных родов и низкого веса плода.

"Организм матери к этому времени еще не завершил созревание. После 35 лет начинают расти риски гестационного диабета, гипертензии, отслойки плаценты. Кроме того, увеличивается частота хромосомных аномалий у плода – с 1:1000 в 25 лет до 1:400 в 35 лет и 1:100 к 40 годам". Анатолий Тян

При этом, продолжил врач, необходимо уточнить, что рожать после 35 не противопоказано, но беременность требует более тщательного наблюдения, а шансы на естественное зачатие заметно снижаются.

Как уточнил медик в разговоре с изданием РБК Life, с медицинской точки зрения интервал 25-30 лет представляет собой "наилучший баланс между фертильностью, рисками для матери и плода и скоростью восстановления".

"При этом окончательное решение всегда остается за женщиной с учетом состояния ее здоровья, готовности и поддержки со стороны врачей". Анатолий Тян

Впрочем, несмотря на мнение врачей, в XXI веке сформировался другой социальный тренд: женщины все чаще откладывают материнство ради получения образования, финансовой независимости и карьерного роста.

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