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Популярный бюджетный овощ может замедлить старение мозга

Овощи, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 00:09 Фото: freepik
Ошибочно считающийся вредным картофель на самом деле способен защитить мозг от старения и улучшить его работу. Диетологи Роксана Эхсани и Надя Абада объяснили, чем полезен этот популярный овощ, и назвали сорта, которые приносят организму наибольшую пользу, передает Zakon.kz.

Их рекомендации опубликованы на сайте специалиста по домоводству Марты Стюарт. По словам Эхсани, картофель пользуется дурной репутацией, поскольку его часто готовят жареным или с вредными для здоровья начинками.

Однако в этом продукте много углеводов, клетчатки, белка, калия, витамина В6, ниацина и меди – эти питательные вещества обеспечивают мозг энергией и позволяют ему нормально функционировать, отметила она.

В свою очередь, Абада признала, что в картофеле содержится много крахмала, поэтому злоупотребление им может привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса. В то же время она обратила внимание на то, что некоторые сорта картофеля особенно полезны.

Например, фиолетовый содержит антиоксидант антоциан, обладающий сильными нейропротекторными и противовоспалительными свойствами, а желтый и оранжевый богаты каротиноидами, которые накапливаются в нервной системе и улучшают когнитивные функции.

"Каротиноиды также нейтрализуют свободные радикалы, защищая все клетки мозга от повреждений и замедляя старение мозга", – заключила Абада.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые объяснили, как обычный кофе спасает организм.

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Канат Болысбек
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