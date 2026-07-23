Популярный бюджетный овощ может замедлить старение мозга
Их рекомендации опубликованы на сайте специалиста по домоводству Марты Стюарт. По словам Эхсани, картофель пользуется дурной репутацией, поскольку его часто готовят жареным или с вредными для здоровья начинками.
Однако в этом продукте много углеводов, клетчатки, белка, калия, витамина В6, ниацина и меди – эти питательные вещества обеспечивают мозг энергией и позволяют ему нормально функционировать, отметила она.
В свою очередь, Абада признала, что в картофеле содержится много крахмала, поэтому злоупотребление им может привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса. В то же время она обратила внимание на то, что некоторые сорта картофеля особенно полезны.
Например, фиолетовый содержит антиоксидант антоциан, обладающий сильными нейропротекторными и противовоспалительными свойствами, а желтый и оранжевый богаты каротиноидами, которые накапливаются в нервной системе и улучшают когнитивные функции.
"Каротиноиды также нейтрализуют свободные радикалы, защищая все клетки мозга от повреждений и замедляя старение мозга", – заключила Абада.
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