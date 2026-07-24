Когда сухой корм становится опасным для кошки

Как оказалось, открытый пакет с сухим кормом может навредить кошке. Об этом Zakon.kz рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

По словам специалиста, после вскрытия упаковки корм начинает контактировать с кислородом, из-за чего окисляется, теряет полезные свойства и может стать прогорклым.

Кроме того, при высокой влажности он также способен покрыться плесенью.

В продолжении разговора с изданием News.ru Капустина уточнила, что сухой корм впитывает посторонние запахи, становится менее хрустящим и теряет вкус.

В результате питомец может отказаться от еды, а если все же съест испорченный корм, это может привести к проблемам с пищеварением.

В заключительной части специалист советует после вскрытия плотно закрывать заводскую упаковку или пересыпать корм в герметичный пищевой контейнер.

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