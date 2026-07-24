Дорогой крем не всегда лучше: эксперт раскрыла секрет выбора ухода

Эксперт по дерматологической косметике Анастасия Мурашкина рассказала, какие компоненты в косметических средствах помогают увлажнять кожу и поддерживать ее защитный барьер, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она уточнила, что эффективные средства должны содержать ингредиенты, которые удерживают влагу и помогают коже сохранять естественную защиту. Одним из таких компонентов является глицерин – он притягивает воду и уменьшает ощущение сухости.

Также эксперт отметила пользу биоактивной воды, которая способствует естественному увлажнению кожи и помогает сохранить ее здоровый вид. При этом при выборе ухода важно учитывать индивидуальные особенности кожи и ее потребности.

Мурашкина добавила, что гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу в эпидермисе, масла и липиды укрепляют защитный барьер, а пчелиный воск (Cera Alba) создает защитный слой, который снижает потерю влаги. Эти компоненты особенно полезны в уходе за сухой кожей тела.

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