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Советы

Дорогой крем не всегда лучше: эксперт раскрыла секрет выбора ухода

Почему крем не работает: эксперт рассказала, на что смотреть при выборе, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 01:53 Фото: magnific.com
Эксперт по дерматологической косметике Анастасия Мурашкина рассказала, какие компоненты в косметических средствах помогают увлажнять кожу и поддерживать ее защитный барьер, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она уточнила, что эффективные средства должны содержать ингредиенты, которые удерживают влагу и помогают коже сохранять естественную защиту. Одним из таких компонентов является глицерин – он притягивает воду и уменьшает ощущение сухости.

Также эксперт отметила пользу биоактивной воды, которая способствует естественному увлажнению кожи и помогает сохранить ее здоровый вид. При этом при выборе ухода важно учитывать индивидуальные особенности кожи и ее потребности.

Мурашкина добавила, что гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу в эпидермисе, масла и липиды укрепляют защитный барьер, а пчелиный воск (Cera Alba) создает защитный слой, который снижает потерю влаги. Эти компоненты особенно полезны в уходе за сухой кожей тела.

Ранее учеными был раскрыт возможный секрет долголетия.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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