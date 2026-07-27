Неймар оформил дубль и устроил разборки с молодыми одноклубниками

Накануне прошел матч 20-го тура бразильского футбольного чемпионата в высшем дивизионе, где клуб "Сантос" сыграл вничью с "Шапекоэнсе" (2:2). Оба мяча в составе хозяев поля забил Неймар, сообщает Zakon.kz.

Но свою результативность знаменитый форвард "Сантоса" свел на нет, разругавшись с некоторыми партнерами по команде.

Как пишет Globo Esporte, в раздевалке после этой игры Неймар адресовал некорректные фразы 21-летнему Габриэлу Бонтемпо, а затем начал разборки с 19-летним Ананьясом из-за его автогола.

По словам источника, лидер команды подобным поведением усилил напряженные отношения с одноклубниками.

С другой стороны, партнеры также недовольны поведением самого Неймара на поле и публичной критикой после неудачных матчей.

К тому же некоторые игроки недовольны участием форварда сборной Бразилии в турнире по покеру в день встречи "Сантоса" против венесуэльского УСВ в Кубке Судамерикана (22 июля).

На тот момент Неймар пропускал игру по решению тренерского штаба.

Вдобавок ко всему некоторые его коллеги жалуются на плохую физическую форму 34-летнего нападающего.

Неймар недавно выступал на ЧМ-2026, где сумел отличиться одним забитым мячом в ворота сборной Норвегии.