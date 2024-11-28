Пять пород кошек-долгожителей

Средняя продолжительность жизни кошки в домашних условиях составляет 14 лет. В зависимости от содержания, ухода и отношения хозяина к питомцу длительность жизни может варьироваться и вовсе от 8 до 25 лет, сообщает Zakon.kz.

О том, представители каких пород живут дольше, читайте ниже.

Сиамская кошка

К примеру, порода родом из Таиланда считается одной из самых долгоживущих. У некоторых сиамских кошек есть склонность к стоматологическим и респираторным болезням, но в целом у породы нет серьезных проблем со здоровьем.

Фото: pixabay

Средняя продолжительность жизни таких питомцев – от 12 до 20 лет.

Русская голубая кошка

Представители этой замкнутой и тихой породы склонны к образованию камней в мочевом пузыре и проблемам с глазами. Средняя продолжительность жизни русской голубой – от 12 до 15 лет.

Фото: pixabay

Но они могут жить гораздо дольше: по некоторым сообщениям, продолжительность жизни может превышать 25 лет.

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Рэгдолл

Средняя продолжительность жизни этих пушистиков составляет от 13 до 18 лет, но подчас они доживают до 20 лет и более.

Фото: pixabay

Рэгдоллы, как отмечено в публикации издания РБК Life, в целом здоровы, но некоторые представители породы предрасположены к камням в мочевом пузыре и проблемам с зубами.

Бирманская кошка

Средняя продолжительность жизни этой породы составляет от 9 до 13 лет, но часто такие питомцы доживают и до 16 лет.

Фото: wikimedia

Порода устойчива к заболеваниям, но у бирманцев бывает предрасположенность к черепным деформациям и глаукоме.

Американская короткошерстная кошка

Считается одной из самых здоровых пород. У этой кошки хорошее здоровье, благодаря которому питомцы живут 12-15, а подчас и до 20 лет. Среди заболеваний ожирение, аллергия, проблемы с полостью рта и деснами. Из наследственных болезней – гипертрофическая кардиомиопатия, дисплазия тазобедренных суставов, поликистоз почек.

Ранее мы сообщали, что многие думают о том, что самыми верными домашними питомцами являются собаки. Однако ученые из Оклендского университета развеяли миф о том, что кошки ни к кому не привязываются.

Также чаузи, саванна и мейн-кун попали в топ-10 самых больших домашних кошек в мире. Но масштабные размеры не мешают им оставаться грациозными. Таким питомцам не очень комфортно в небольшой квартире. Поэтому при выборе крупной породы стоит здраво оценивать свои возможности.

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