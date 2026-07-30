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Советы

Возвращение 60-х: стилист советует платье, которое легко сочетать с любой одеждой

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 19:02 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о том, что стиль 60-х вновь стал популярен и посоветовал обратить внимание летом на минималистичные аксессуары и лаконичную обувь, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"Короткое платье-туника в стиле 60-х становится фаворитом среди всех прочих платьев этим летом. Элегантное платье-футляр (с рукавами и без) популяризовала Джейн Биркин. Такое платье стилизовать проще простого: добавьте к нему минималистичные аксессуары и лаконичную обувь! А еще миксуйте с облегающими джинсами, укороченными брюками, легинсами или капри!" – написал эксперт.

Джейн Биркин – это британская и французская актриса, певица и признанная икона стиля.

Ранее стилист призвал по-новому носить юбки, брюки и шорты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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