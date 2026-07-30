#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
474.63
544.5
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
474.63
544.5
5.92
Советы

Как носить жакет летом: три модных образа на каждый день

Как носить жакет летом: три модных образа на каждый день, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 01:56 Фото: magnific.com
Дизайнер бренда emse Марина Михнова рассказала, с чем сочетать жакет летом, чтобы адаптировать не только для делового гардероба, но и для повседневных и вечерних образов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.RU" она отметила, что сделать жакет менее строгим поможет деним. Один из актуальных вариантов – удлиненные джинсовые бермуды в сочетании с расстегнутым жакетом поверх майки, топа или футболки. Такой контраст добавляет образу современности и сохраняет комфорт.

Черный жакет хорошо смотрится с бермудами синего, голубого или серого оттенка. Обувь меняет настроение комплекта: кеды делают его более повседневным, сандалии добавляют минимализма, а балетки или мюли – женственности.

Еще один универсальный вариант – жакет с широкими брюками палаццо. Летом дизайнер советует выбирать легкие модели с высокой посадкой, которые помогают сохранить пропорции фигуры. Завершить образ можно лаконичными топами, лоферами или мюлями.

Для вечернего выхода Михнова предлагает заменить платье сочетанием жакета с длинной юбкой миди или макси. Такой комплект можно дополнить минималистичным топом и сделать жакет главным акцентом образа.

Ранее стилист посоветовал приобрести платье, которое легко сочетать с любой одеждой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Собираемся на работу: как создать стильный и модный образ на лето
14:10, 05 июня 2024
Собираемся на работу: как создать стильный и модный образ на лето
Александр Рогов дал новый совет
21:21, 25 декабря 2025
Модный акцент: стилист объяснил правила ношения жакетов и мундиров в 2026 году
Александр Рогов дал новый совет
06:15, 16 июля 2026
Тренд на тиары: стилист объяснил, как носить их каждый день
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
World Boxing
01:43, 31 июля 2026
World Boxing Головкина допустила россиян к участию в турнирах с флагом и гимном
Мирослав Ромащенко
01:22, 31 июля 2026
Наставник "Тобыла" высказался после победы над "Паневежисом" в Лиге Конференций
Фото: ФК &quot;Тобыл&quot;
01:05, 31 июля 2026
"Тобыл" узнал соперника по третьему раунду квалификации Лиги Конференций
Фото: ATP
00:35, 31 июля 2026
Александр Зверев рассказал, кто занимается его финансами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: