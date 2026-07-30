Как носить жакет летом: три модных образа на каждый день
В беседе с "Газетой.RU" она отметила, что сделать жакет менее строгим поможет деним. Один из актуальных вариантов – удлиненные джинсовые бермуды в сочетании с расстегнутым жакетом поверх майки, топа или футболки. Такой контраст добавляет образу современности и сохраняет комфорт.
Черный жакет хорошо смотрится с бермудами синего, голубого или серого оттенка. Обувь меняет настроение комплекта: кеды делают его более повседневным, сандалии добавляют минимализма, а балетки или мюли – женственности.
Еще один универсальный вариант – жакет с широкими брюками палаццо. Летом дизайнер советует выбирать легкие модели с высокой посадкой, которые помогают сохранить пропорции фигуры. Завершить образ можно лаконичными топами, лоферами или мюлями.
Для вечернего выхода Михнова предлагает заменить платье сочетанием жакета с длинной юбкой миди или макси. Такой комплект можно дополнить минималистичным топом и сделать жакет главным акцентом образа.
Ранее стилист посоветовал приобрести платье, которое легко сочетать с любой одеждой.