Названы дешевые продукты из супермаркета, которые спасут от старения

Названы доступные овощи, которые защищают мозг от старения и воспалений. Диетологи Эйвери Зенкер и Йоханна Кац объяснили, какие именно вещества в их составе помогают поддерживать здоровье нервной системы, передает Zakon.kz.

Своими рекомендациями они поделились с порталом Real Simple. Самой полезной для мозга Зенкер назвала листовую зелень: капусту кале, шпинат, рукколу, мангольд, ромэн и другие виды салатов.

По ее словам, эти овощи содержат множество полезных элементов: клетчатку, магний, фолиевую кислоту, железо, кальций, калий, витамин А, витамин В9 и витамин К.

Кац добавила, что для мозга также полезны ростки брокколи. По словам диетолога, в них содержится много сульфорафана – биологически активного соединения, которое борется с воспалением и помогает поддерживать в норме микробиом кишечника.

"Ростки брокколи являются самым мощным природным источником сульфорафана, что делает их уникально эффективным вариантом по сравнению со зрелой брокколи, хотя и то и другое по-своему полезно", – добавила Кац.

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