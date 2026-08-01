Казахстанцам объяснили, как выселить прежних жильцов из купленной квартиры

Что делать, если после покупки квартиры прежние жильцы отказываются выезжать и тянут время? В такой ситуации покупателям важно действовать по закону. Как грамотно выселить арендаторов и почему решение нельзя откладывать до холодов, разъяснила юрист, передает Zakon.kz.

С такой проблемой столкнулась читательница газеты "Диапазон", чьи новоиспеченные "соседи" второй месяц отказываются освобождать жилье.

"Купила квартиру, но жильцы уже вторую неделю никак не могут съехать. Все тянут и тянут. Они квартиранты. Я сама снимаю жилье и хочу уже жить в своей квартире!" – говорит казахстанка.

Юрист подчеркнула, что в первую очередь покупательнице необходимо перевести общение с недобросовестными жильцами в официальное правовое поле.





"Направьте досудебную претензию и укажите в ней срок для выезда. Если по истечении этого срока они не покинут квартиру, вы сможете обратиться в суд с иском о выселении", – советует Алёна Дуля.

По данным специалиста, попытки затянуть процесс выселения в итоге ударят по кошельку самих квартирантов. Все судебные издержки и сопутствующие расходы при положительном решении суда будут возложены на нарушителей.

"Решение о выселении не подлежит исполнению только в отопительный период. Поэтому не затягивайте с решением вопроса", – объяснила она.

Добавим, что проблема складирования мусора в подъездах многоквартирных домов остается одной из самых острых бытовых тем в Казахстане. О том, какие законные меры можно принять в отношении недобросовестных соседей, рассказал юрист.