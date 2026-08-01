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Казахстанцам объяснили, как выселить прежних жильцов из купленной квартиры

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 19:37 Фото: unsplash
Что делать, если после покупки квартиры прежние жильцы отказываются выезжать и тянут время? В такой ситуации покупателям важно действовать по закону. Как грамотно выселить арендаторов и почему решение нельзя откладывать до холодов, разъяснила юрист, передает Zakon.kz.

С такой проблемой столкнулась читательница газеты "Диапазон", чьи новоиспеченные "соседи" второй месяц отказываются освобождать жилье.

"Купила квартиру, но жильцы уже вторую неделю никак не могут съехать. Все тянут и тянут. Они квартиранты. Я сама снимаю жилье и хочу уже жить в своей квартире!" – говорит казахстанка.

Юрист подчеркнула, что в первую очередь покупательнице необходимо перевести общение с недобросовестными жильцами в официальное правовое поле.


"Направьте досудебную претензию и укажите в ней срок для выезда. Если по истечении этого срока они не покинут квартиру, вы сможете обратиться в суд с иском о выселении", – советует Алёна Дуля.

По данным специалиста, попытки затянуть процесс выселения в итоге ударят по кошельку самих квартирантов. Все судебные издержки и сопутствующие расходы при положительном решении суда будут возложены на нарушителей.

"Решение о выселении не подлежит исполнению только в отопительный период. Поэтому не затягивайте с решением вопроса", – объяснила она.

Добавим, что проблема складирования мусора в подъездах многоквартирных домов остается одной из самых острых бытовых тем в Казахстане. О том, какие законные меры можно принять в отношении недобросовестных соседей, рассказал юрист.

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Канат Болысбек
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