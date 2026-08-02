Почему маленькие собаки чаще бывают агрессивнее: объяснение ветеринаров

Многие замечали, что миниатюрные собаки нередко громче лают, чаще рычат и активнее бросаются на людей или других животных, чем крупные породы. Специалисты считают, что на это влияет сразу несколько факторов, сообщает Zakon.kz.

По данным некоторых исследований, таксы, джек-рассел-терьеры и чихуахуа чаще проявляют агрессию к хозяевам и незнакомцам, тогда как многие крупные породы ведут себя спокойнее.

Основные причины такого поведения

Небольшой размер. Для маленькой собаки окружающий мир кажется более опасным. Даже обычные раздражители могут восприниматься как угроза, из-за чего животное чаще реагирует лаем или рычанием, пишет "Доктор Питер".

Особенности нервной системы. У ряда мелких пород выше эмоциональная возбудимость и чувствительность, что связано с особенностями селекции.

Ошибки владельцев. Хозяева часто относятся к маленьким собакам, как к игрушкам: слишком опекают, но при этом не удовлетворяют их потребности в прогулках, социализации и обучении.

Недостаток воспитания. Крупных собак обычно дрессируют с раннего возраста, тогда как мелким породам нередко позволяют то, что не позволили бы овчарке или лабрадору.

Эксперты подчеркивают, что агрессивность не определяется только размером. При правильной социализации, регулярных прогулках, дрессировке и последовательном воспитании даже самые маленькие породы могут вырасти спокойными и уравновешенными компаньонами. Напротив, любая собака, независимо от размеров, при отсутствии воспитания способна демонстрировать проблемное поведение.

Ранее ветеринар объяснила, можно ли собаке пить из лужи летом.