Почему маленькие собаки чаще бывают агрессивнее: объяснение ветеринаров
По данным некоторых исследований, таксы, джек-рассел-терьеры и чихуахуа чаще проявляют агрессию к хозяевам и незнакомцам, тогда как многие крупные породы ведут себя спокойнее.
Основные причины такого поведения
Небольшой размер. Для маленькой собаки окружающий мир кажется более опасным. Даже обычные раздражители могут восприниматься как угроза, из-за чего животное чаще реагирует лаем или рычанием, пишет "Доктор Питер".
Особенности нервной системы. У ряда мелких пород выше эмоциональная возбудимость и чувствительность, что связано с особенностями селекции.
Ошибки владельцев. Хозяева часто относятся к маленьким собакам, как к игрушкам: слишком опекают, но при этом не удовлетворяют их потребности в прогулках, социализации и обучении.
Недостаток воспитания. Крупных собак обычно дрессируют с раннего возраста, тогда как мелким породам нередко позволяют то, что не позволили бы овчарке или лабрадору.
Эксперты подчеркивают, что агрессивность не определяется только размером. При правильной социализации, регулярных прогулках, дрессировке и последовательном воспитании даже самые маленькие породы могут вырасти спокойными и уравновешенными компаньонами. Напротив, любая собака, независимо от размеров, при отсутствии воспитания способна демонстрировать проблемное поведение.
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