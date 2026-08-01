Можно ли собаке пить из лужи летом, объяснила ветеринар
По словам ветеринарного врача Кристины Гриненко, стоячая вода в лужах может содержать опасные бактерии, паразитов и другие возбудители инфекций.
Самое серьезное заболевание, которым может заразиться собака, – лептоспироз. Эта инфекция поражает печень и почки, причем опасна не только для животных, но и для людей, пишет "Доктор Питер".
Кроме того, через воду из лужи питомец может подхватить:
- лямблиоз;
- глистов;
- простейших паразитов;
- патогенные бактерии.
В лужах также могут содержаться реагенты с дорог, тяжелые металлы, технические жидкости и другие химические вещества. Даже небольшое их количество способно вызвать у собаки расстройство пищеварения, аллергическую реакцию или отравление.
Если после того, как собака попила из лужи, у нее появились вялость, рвота, диарея или обильное слюнотечение, следует как можно скорее обратиться к ветеринару.
Чтобы питомец не искал воду в лужах, специалист рекомендует всегда брать с собой на прогулку бутылку с чистой питьевой водой. Это особенно важно в жаркую погоду, когда собака быстрее испытывает жажду.
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