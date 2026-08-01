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Советы

Можно ли собаке пить из лужи летом, объяснила ветеринар

собака, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 16:42 Фото: magnific
Многие собаки с удовольствием пьют из луж, особенно в жару или после активной прогулки. Однако ветеринары советуют не позволять питомцам этого делать, сообщает Zakon.kz.

По словам ветеринарного врача Кристины Гриненко, стоячая вода в лужах может содержать опасные бактерии, паразитов и другие возбудители инфекций.

Самое серьезное заболевание, которым может заразиться собака, – лептоспироз. Эта инфекция поражает печень и почки, причем опасна не только для животных, но и для людей, пишет "Доктор Питер".

Кроме того, через воду из лужи питомец может подхватить:

  • лямблиоз;
  • глистов;
  • простейших паразитов;
  • патогенные бактерии.

В лужах также могут содержаться реагенты с дорог, тяжелые металлы, технические жидкости и другие химические вещества. Даже небольшое их количество способно вызвать у собаки расстройство пищеварения, аллергическую реакцию или отравление.

Если после того, как собака попила из лужи, у нее появились вялость, рвота, диарея или обильное слюнотечение, следует как можно скорее обратиться к ветеринару.

Чтобы питомец не искал воду в лужах, специалист рекомендует всегда брать с собой на прогулку бутылку с чистой питьевой водой. Это особенно важно в жаркую погоду, когда собака быстрее испытывает жажду.

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Айсулу Омарова
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