#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Советы

Известная астролог гарантировала пяти знакам зодиака успех на весь август

Прыжок, небо, радость, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 08:55 Фото: magnific
Август 2026 года может заметно изменить дела сразу пяти знаков зодиака. Среди всех российская астролог Тамара Глоба выделила Близнецов, Овнов, Тельцов, Львов и Рыб: их ждут новые проекты, полезные знакомства и важные перемены в личной жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mixnews, пять знаков получат разные возможности, но объединяет их одно: события будут развиваться через людей, идеи, встречи и новые дела. Иногда поворот удачи начинается с предложения, которое сначала кажется самым обычным.

Близнецы

Для Близнецов август станет одним из самых активных месяцев. Могут появиться новые проекты, предложения и знакомства, способные повлиять на дальнейшие планы. Представителям знака будет проще привлекать внимание, находить нужные слова и заинтересовывать людей своими идеями.

Овен

Овнам август принесет интеллектуальную и творческую активность. Новые знакомства, интересные встречи и неожиданные предложения помогут взглянуть на привычные дела с другой стороны. С деньгами ситуация окажется подвижной. Доходы могут увеличиться, однако расходы тоже не заставят себя ждать. Поэтому ощущение финансового изобилия способно исчезнуть быстрее, чем хотелось бы. Бюджет в августе лучше держать перед глазами.

Телец

Полезные знакомства способны привести к новым предложениям и интересным возможностям. Особенно удачным месяц станет для творческих занятий, поездок и путешествий вместе с семьей. Даже небольшая смена обстановки может оказаться полезной. Тельцы смогут отдохнуть от привычной суеты, услышать важный совет или найти решение, которое долго не удавалось увидеть.

Лев

Львы входят в период, когда их будет проще заметить и сложнее проигнорировать. Окружающие смогут лучше разглядеть их профессиональные, интеллектуальные и творческие способности. Люди будут охотнее идти навстречу, поддерживать предложения Львов и прислушиваться к их мнению. Хороший момент для презентаций, переговоров и дел, где важно произвести сильное впечатление.

Рыбы

У Рыб могут появиться проекты, которых еще недавно не было в планах. Интеллектуальная и творческая работа пойдет особенно хорошо, а новые задачи откроют возможности для дальнейшего развития. Благоприятные перемены возможны и в личной жизни: отношения могут стать теплее, а важный разговор поможет разобраться в том, что долго оставалось непонятным. При всей насыщенности месяца Рыбам не стоит забывать о здоровье и деньгах. Расходы лучше контролировать, а вопросы самочувствия не откладывать до более спокойного времени.

Ранее были названы три знака зодиака, которые точно не останутся без денег в августе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
знаки зодиака
15:49, 16 августа 2025
Астролог предсказала удачу некоторым знакам зодиака во второй половине августа
Астрология
15:04, 15 июня 2025
Известный астролог назвала знак зодиака, которому предстоят перемены
астрология, гороскоп, астрологические карты,
17:54, 24 марта 2025
Известный астролог назвала три знака зодиака, которые буквально возродятся в апреле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанец Александр Бублик сыграет в паре с легендой тенниса на US Open-2026
08:29, Сегодня
Казахстанец Александр Бублик сыграет в паре с легендой тенниса на US Open-2026
Британская теннисистка Эмма Радукану не примет участие в US Open
08:10, Сегодня
Британская теннисистка Эмма Радукану не примет участие в US Open
&quot;Проглочу не разжёвывая&quot;: Жанибек Алимханулы высказался о бое с Саулем Альваресом
07:45, Сегодня
"Проглочу не разжёвывая": Жанибек Алимханулы высказался о бое с Саулем Альваресом
Боец UFC Аллан Насименто умер в 34 года от инфаркта
07:12, Сегодня
Боец UFC Аллан Насименто умер в 34 года от инфаркта
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: