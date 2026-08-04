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Советы

Самостоятельно выдавить или популярные кремы: как прыщу не превратиться в рубец

Девушка, акне, зеркало, косметика , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 16:25 Фото: Zakon.kz
Казалось бы, совсем безобидный прыщ может доставить массу неудобств, а поспешный способ избавиться от него рискует обернуться большими проблемами со здоровьем и ухудшением внешнего вида. Zakon.kz подскажет, какие ошибки лучше не совершать и как правильно лечить акне.

Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек пояснила, что по-научному – акне, а в простонародье – прыщи – это угревая болезнь. Это наследственное заболевание кожи, а точнее сально-волосяного фолликула. Как известно, именно благодаря сальным железам наша кожа остается увлажненной, а производимый железами жир оберегает ее от негативного воздействия внешней среды. Но иногда сальная железа неправильно работает, из-за чего на коже образуются прыщи.

"Акне – это хроническое полиморфное генетически обусловленное воспалительное заболевание кожи, а точнее, сально-волосяного фолликула, которое проявляется комедонами, воспалительными папулами и пустулами, а при тяжелой степени тяжести – узлами и кистами. Это не заболевание ЖКТ, не аллергическое заболевание, его проявление не значит, что у вас есть паразиты. Прыщ – это кожное заболевание".Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

По словам специалиста, наиболее частая причина развития акне – это воздействие гормонов-андрогенов, или половых гормонов, на сальные железы. Чаще всего это происходит двумя путями:

  • во-первых, при абсолютной гиперандрогении, когда уровень андрогенов действительно повышен. Такое встречается, например, при полиэндокринном метаболическом овариальном синдроме, врожденной гиперплазии коры надпочечников и некоторых других эндокринных заболеваниях;
  • во-вторых, значительно чаще встречается относительная гиперандрогения – когда уровень гормонов остается нормальным, но сальные железы генетически чувствительны к андрогенам. Именно эта наследственная повышенная чувствительность лежит в основе большинства случаев акне.

Алуа Орынбек отметила, что акне может возникать практически в любом возрасте: у новорожденных, младенцев, детей, подростков и взрослых.

"Сальные железы расположены практически по всей поверхности кожи, за исключением ладоней и стоп. Обычно акне образуются на лице, груди, спине и плечах. Чаще наблюдаются у подростков, потому что во время полового созревания повышается уровень андрогенов – гормонов, стимулирующих работу сальных желез. Кожа начинает вырабатывать больше кожного сала, что создает условия для образования комедонов и развития воспаления".Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

У каждого пациента заболевание может протекать по-разному. На это могут влиять такие факторы, как:

  • питание (в частности, продукты с высоким гликемическим индексом);
  • стресс;
  • неправильно подобранная декоративная или уходовая косметика;
  • некоторые лекарственные препараты.
"Акне значительно влияет на качество жизни. Многие пациенты испытывают комплексы, избегают общения, стесняются фотографий, тревожатся по поводу своей внешности. Исследования показывают, что выраженное акне может быть связано с повышенным риском тревожных и депрессивных расстройств".Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

Без лечения заболевание нередко продолжается месяцами или даже годами. Поэтому при первых высыпаниях рекомендуется сразу же обратиться к врачу-дерматологу за назначением правильной терапии.

"Акне лечит только врач-дерматовенеролог. Лечение всегда подбирается индивидуально и зависит от возраста пациента, анамнеза, степени тяжести заболевания, наличия рубцов, сопутствующих заболеваний и других факторов. Основой лечения акне остаются лекарственные препараты с доказанной эффективностью. В зависимости от клинической картины могут использоваться наружные ретиноиды (адапален, трифаротен), бензоилпероксид, азелаиновая кислота, наружные антибиотики. При среднетяжелом и тяжелом течении могут назначаться системные антибиотики или изотретиноин, а иногда даже глюкокортикостероиды. Также аппаратная косметология стремительно идет вперед – могут использоваться такие методы, как лазерное лечение акне и фотодинамическая терапия".Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

Не менее важной частью лечения является правильно подобранный домашний гигиенический уход и при необходимости процедуры в кабинете у косметолога, говорит эксперт. Первые результаты лечения обычно появляются через 6-8 недель, а стойкое улучшение достигается через несколько месяцев при регулярном соблюдении рекомендаций врача.

"Главное осложнение акне – это рубцы. После их формирования полностью восстановить кожу уже невозможно, лечение рубцов значительно сложнее и дороже. Кроме того, могут сохраняться стойкие пигментные пятна, что также ухудшает качество жизни пациента".Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

Дерматовенеролог предупреждает: ошибочно ждать, когда все "само пройдет", а то и вовсе заниматься самолечением, особенно выдавливать прыщи.

"Часто мы видим, что пациенты самостоятельно выдавливают прыщи, что в корне неправильно. Это усиливает воспаление, повышает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, способствует развитию поствоспалительной гиперпигментации и значительно увеличивает вероятность формирования рубцов. В дерматологии даже существует отдельный термин – экскориированное акне. Это состояние, при котором пациент постоянно выдавливает, расчесывает или травмирует даже небольшие элементы акне, в результате чего на коже появляются эрозии, корочки, стойкие пятна и рубцы. Состояние может связано с повышенной тревожностью или обсессивно-компульсивным расстройством у пациента".Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

В данном случае не помогут даже самые популярные кремы из соцсетей, а иной раз они могут еще больше навредить.

"Не только девушки, но и парни клюют на маркетинговые ходы. Увидев рекламу с фарфоровой и сияющей кожей, они покупают разрекламированные средства в надежде, что у них будет также. В итоге получается, что эти распиаренные "помощники" из соцсетей вообще не подходят для лечения акне, особенно если их используют неправильно, – потом юноши и девушки получают ожоги или другие побочные эффекты. Также в моей практике были пациенты, которые без контроля анализов и назначения врача использовали препараты, тем самым ухудшив течение своего заболевания, и пришли ко мне уже с сильным обострением. Еще раз напомню, что каждый случай врач разбирает индивидуально, учитывая тип кожи и ее состояние на момент осмотра".Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

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Алуа Орынбек рекомендует бережно ухаживать за кожей, а именно придерживаться следующих правил:

  • ежедневное очищение и увлажнение кожи. Регулярное очищение кожи от загрязнений помогает предотвратить закупорку пор, а увлажнение поддерживает здоровый барьер кожи, предотвращая сухость и раздражение;
  • сбалансированное питание. Употребление достаточного количества витаминов A и E, Омега-3 жирных кислот, а также уменьшение потребления сахара и обработанных продуктов может снизить вероятность возникновения акне;
  • избегание стрессов и переутомления. Стресс является одной из основных причин появления прыщей, так как он способствует повышению уровня гормона кортизола, который увеличивает выработку кожного сала. Управление стрессом лучше производить через регулярные занятия физической активностью, медитацию и достаточный отдых – все это может существенно улучшить состояние кожи.
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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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