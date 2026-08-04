Самостоятельно выдавить или популярные кремы: как прыщу не превратиться в рубец

Казалось бы, совсем безобидный прыщ может доставить массу неудобств, а поспешный способ избавиться от него рискует обернуться большими проблемами со здоровьем и ухудшением внешнего вида. Zakon.kz подскажет, какие ошибки лучше не совершать и как правильно лечить акне.

Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек пояснила, что по-научному – акне, а в простонародье – прыщи – это угревая болезнь. Это наследственное заболевание кожи, а точнее сально-волосяного фолликула. Как известно, именно благодаря сальным железам наша кожа остается увлажненной, а производимый железами жир оберегает ее от негативного воздействия внешней среды. Но иногда сальная железа неправильно работает, из-за чего на коже образуются прыщи.

"Акне – это хроническое полиморфное генетически обусловленное воспалительное заболевание кожи, а точнее, сально-волосяного фолликула, которое проявляется комедонами, воспалительными папулами и пустулами, а при тяжелой степени тяжести – узлами и кистами. Это не заболевание ЖКТ, не аллергическое заболевание, его проявление не значит, что у вас есть паразиты. Прыщ – это кожное заболевание". Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

По словам специалиста, наиболее частая причина развития акне – это воздействие гормонов-андрогенов, или половых гормонов, на сальные железы. Чаще всего это происходит двумя путями:

во-первых, при абсолютной гиперандрогении, когда уровень андрогенов действительно повышен. Такое встречается, например, при полиэндокринном метаболическом овариальном синдроме, врожденной гиперплазии коры надпочечников и некоторых других эндокринных заболеваниях;

во-вторых, значительно чаще встречается относительная гиперандрогения – когда уровень гормонов остается нормальным, но сальные железы генетически чувствительны к андрогенам. Именно эта наследственная повышенная чувствительность лежит в основе большинства случаев акне.

Алуа Орынбек отметила, что акне может возникать практически в любом возрасте: у новорожденных, младенцев, детей, подростков и взрослых.

"Сальные железы расположены практически по всей поверхности кожи, за исключением ладоней и стоп. Обычно акне образуются на лице, груди, спине и плечах. Чаще наблюдаются у подростков, потому что во время полового созревания повышается уровень андрогенов – гормонов, стимулирующих работу сальных желез. Кожа начинает вырабатывать больше кожного сала, что создает условия для образования комедонов и развития воспаления". Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

У каждого пациента заболевание может протекать по-разному. На это могут влиять такие факторы, как:

питание (в частности, продукты с высоким гликемическим индексом);

стресс;

неправильно подобранная декоративная или уходовая косметика;

некоторые лекарственные препараты.

"Акне значительно влияет на качество жизни. Многие пациенты испытывают комплексы, избегают общения, стесняются фотографий, тревожатся по поводу своей внешности. Исследования показывают, что выраженное акне может быть связано с повышенным риском тревожных и депрессивных расстройств". Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

Без лечения заболевание нередко продолжается месяцами или даже годами. Поэтому при первых высыпаниях рекомендуется сразу же обратиться к врачу-дерматологу за назначением правильной терапии.

"Акне лечит только врач-дерматовенеролог. Лечение всегда подбирается индивидуально и зависит от возраста пациента, анамнеза, степени тяжести заболевания, наличия рубцов, сопутствующих заболеваний и других факторов. Основой лечения акне остаются лекарственные препараты с доказанной эффективностью. В зависимости от клинической картины могут использоваться наружные ретиноиды (адапален, трифаротен), бензоилпероксид, азелаиновая кислота, наружные антибиотики. При среднетяжелом и тяжелом течении могут назначаться системные антибиотики или изотретиноин, а иногда даже глюкокортикостероиды. Также аппаратная косметология стремительно идет вперед – могут использоваться такие методы, как лазерное лечение акне и фотодинамическая терапия". Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

Не менее важной частью лечения является правильно подобранный домашний гигиенический уход и при необходимости процедуры в кабинете у косметолога, говорит эксперт. Первые результаты лечения обычно появляются через 6-8 недель, а стойкое улучшение достигается через несколько месяцев при регулярном соблюдении рекомендаций врача.

"Главное осложнение акне – это рубцы. После их формирования полностью восстановить кожу уже невозможно, лечение рубцов значительно сложнее и дороже. Кроме того, могут сохраняться стойкие пигментные пятна, что также ухудшает качество жизни пациента". Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

Дерматовенеролог предупреждает: ошибочно ждать, когда все "само пройдет", а то и вовсе заниматься самолечением, особенно выдавливать прыщи.

"Часто мы видим, что пациенты самостоятельно выдавливают прыщи, что в корне неправильно. Это усиливает воспаление, повышает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, способствует развитию поствоспалительной гиперпигментации и значительно увеличивает вероятность формирования рубцов. В дерматологии даже существует отдельный термин – экскориированное акне. Это состояние, при котором пациент постоянно выдавливает, расчесывает или травмирует даже небольшие элементы акне, в результате чего на коже появляются эрозии, корочки, стойкие пятна и рубцы. Состояние может связано с повышенной тревожностью или обсессивно-компульсивным расстройством у пациента". Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

В данном случае не помогут даже самые популярные кремы из соцсетей, а иной раз они могут еще больше навредить.

"Не только девушки, но и парни клюют на маркетинговые ходы. Увидев рекламу с фарфоровой и сияющей кожей, они покупают разрекламированные средства в надежде, что у них будет также. В итоге получается, что эти распиаренные "помощники" из соцсетей вообще не подходят для лечения акне, особенно если их используют неправильно, – потом юноши и девушки получают ожоги или другие побочные эффекты. Также в моей практике были пациенты, которые без контроля анализов и назначения врача использовали препараты, тем самым ухудшив течение своего заболевания, и пришли ко мне уже с сильным обострением. Еще раз напомню, что каждый случай врач разбирает индивидуально, учитывая тип кожи и ее состояние на момент осмотра". Врач-дерматовенеролог Алуа Орынбек

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