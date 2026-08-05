Почему вы просыпаетесь ночью: врач раскрыл неочевидные причины

Терапевт Максим Губка рассказал, что частые пробуждения ночью могут быть связаны не только с шумом, ярким светом или чашкой кофе перед сном, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ru" он объяснил, что одной из них может быть скрытое обезвоживание. Недостаток жидкости в течение дня вызывает жажду и сухость во рту ночью, а ее избыток вечером, наоборот, приводит к частым походам в туалет и нарушает сон.

Еще одна возможная причина – скрытые боли и нарушения в работе внутренних органов. Дискомфорт в позвоночнике и суставах, кишечные колики, гастроэзофагеальный рефлюкс или неприятные ощущения в области печени могут усиливаться во время сна и становиться причиной пробуждений.

Кроме того, на качестве сна сказываются хронический стресс и тревога. Как отметил специалист, психоэмоциональное перенапряжение нарушает баланс гормонов, в том числе кортизола и адреналина, что может приводить к частым пробуждениям и ночным кошмарам.

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