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Что посмотреть: шесть завораживающих фильмов, где герои спускаются под землю и находят чужой мир

Сцена, фильм, актер, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 07:40 Фото: кадр из фильма "Париж: Город мертвых"
Под землей перестают действовать привычные правила. Отсутствие солнечного света и связи с поверхностью может оказаться дорогой в один конец. В таких условиях безобидная вылазка стремительно превращается в борьбу за выживание, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из шести фильмов, герои которых добровольно заходят в пещеры и заброшенные тоннели по разным причинам. Одни ищут научные открытия, другие просто открывают не ту дверь. Однако всех их ждет встреча с подземным миром, существование которого лучше было бы никогда не обнаруживать.

"Спуск" (2005)

Компания подруг отправляется в горы, чтобы исследовать удаленную пещеру и ненадолго забыть о проблемах обычной жизни. Первые часы путешествия проходят по знакомому сценарию: тесные проходы, сложные спуски и привычный для опытных любительниц экстрима риск. Ситуация меняется после обвала, который отрезает женщин от дороги назад. Чтобы выбраться, группе приходится двигаться все глубже по неизвестной системе тоннелей.

"Пещера" (2005)

Под руинами древнего монастыря в Румынии обнаруживается вход в огромную пещерную систему. Изолированное от поверхности пространство вызывает интерес ученых, предполагающих, что внутри могла сформироваться неизвестная экосистема. Для изучения находки собирают команду опытных спелеологов и подводных исследователей, подготовленных к самым сложным условиям.

"Санктум" (2010)

Группа дайверов исследует одну из самых труднодоступных пещерных систем планеты. Участники экспедиции привыкли к экстремальным глубинам, подводным коридорам и работе вдали от поверхности. Они уверены в своем опыте и тщательно подготовлены к путешествию, однако природная стихия полностью меняет первоначальный план. Мощный шторм затапливает знакомые проходы и делает обратный путь невозможным. Вода, темнота, недостаток воздуха и человеческие ошибки превращаются в противников, с которыми невозможно договориться.

"Туннель" (2011)

Журналистка решает разобраться, почему власти Сиднея неожиданно отказались от проекта, связанного со старыми подземными резервуарами. В надежде получить сенсационный материал съемочная группа тайно проникает под город. За бетонными стенами и ржавыми решетками герои обнаруживают разветвленную сеть тоннелей, о которой почти никто не вспоминает.

"Париж: Город мертвых" (2014)

Исследовательница Скарлетт продолжает дело своего отца и пытается найти легендарный философский камень. Собранные подсказки приводят ее к парижским катакомбам – гигантской сети ходов, заполненной останками миллионов людей. Вместе с небольшой группой проводников девушка отправляется туда, куда не водят туристические экскурсии. Вскоре катакомбы меняют собственное устройство, заставляя людей снова и снова возвращаться к событиям, от которых они пытались убежать.

"Варвар" (2022)

Приехав в Детройт на собеседование, Тесс обнаруживает, что арендованный ею дом уже занят незнакомым мужчиной. Из-за позднего времени и плохой погоды девушка решает остаться на одну ночь. Поначалу главной угрозой кажется неизвестный сосед, намерения которого нельзя предугадать. Настоящий ужас начинается после того, как Тесс находит в подвале скрытый проход. За обычной дверью располагается пространство, размеры которого совершенно не соответствуют небольшому дому.

Ранее мы рекомендовали к просмотру 10 фантастических фильмов о временных петлях и попытках изменить прошлое.

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Аксинья Титова
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