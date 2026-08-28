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Как собаки меняют наше здоровье, объяснил психиатр

Бродячие животные, бездомные животные, бродячие собаки, бездомные собаки, бродячие псы, бродячая собака, бездомная собака, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 23:36 Фото: pxhere
Собаки способны стать не просто домашними питомцами, но и ключевым фактором сохранения психического и физического здоровья человека. Они помогают бороться со стрессом, снижают уровень тревожности и спасают от одиночества, сообщает Zakon.kz.

Доктор медицинских наук и специалист в области психиатрии Хавьер Кинтеро напомнил об этой уникальной связи в трогательном видеоролике, посвященном своей умершей собаке. Его слова передает издание El Confidencial.

По данным специалиста, ежедневный распорядок и эмоциональная отдача питомцев оказывают неоценимую поддержку людям, особенно в периоды жизненных трудностей.

Помимо психологической помощи, владение собакой стимулирует физическую активность. Регулярные прогулки при любой погоде добавляют владельцам в среднем до 30 минут ходьбы в день, что снижает риски малоподвижного образа жизни и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Однако главный эффект кроется в биохимии человеческого организма. Простой физический контакт с питомцем запускает важные гормональные процессы.

"Когда вы гладите собаку, в организме снижается уровень кортизола – гормона, отвечающего за реакцию на стресс", – объясняет психиатр.

Одновременно с этим вырабатывается окситоцин, способствующий возникновению чувства спокойствия, безопасности и привязанности.

Особую ценность собака представляет для одиноких людей. Необходимость кормить и выгуливать животное задает четкий распорядок дня. По словам Кинтеро, для некоторых четвероногий друг становится главной причиной подниматься по утрам с кровати.

"Иногда, когда день выдается особенно тяжелым, они просто находятся рядом. Без лишних вопросов, осуждения и требований что-либо объяснять", – подчеркивает врач.

При этом специалист обращает внимание, что животные не заменяют профессиональную медицинскую помощь, психотерапию или медикаменты, если они необходимы. Тем не менее ежедневное общение с питомцем дарит эмоциональную стабильность и искреннюю любовь в те моменты, когда человек нуждается в них больше всего.

Ранее исследователи раскрыли скрытый сигнал, который собака посылает только хозяину.

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Канат Болысбек
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