Что посмотреть: пять жизнеутверждающих фильмов про войну без пафоса

Фильмы, где война выглядит как тяжелая, грязная работа, в которой люди просто пытаются выжить, занимают видное место в кинематографе, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT представило подборку из пяти картин без пафоса и длинных монологов.

Тонкая красная линия (1998)

Красивые пейзажи, высокая трава, птицы, солнце – и рядом с этим люди убивают друг друга. Здесь почти нет пафосных диалогов и громких речей. Вместо этого – внутренние монологи, усталость и вопросы, на которые никто не отвечает. Солдаты не выглядят героями. Они просто пытаются не сойти с ума и не умереть. Кто-то прячется в воспоминаниях о доме, кто-то озлобляется, кто-то вдруг начинает замечать красоту вокруг и от этого становится еще хуже.

Ярость (2014)

Экипаж американского танка в последние недели войны в Европе. Брэд Питт и его ребята уже давно не верят ни в какие высокие цели. Они просто хотят выжить и довести свой танк до конца. Новый парень в экипаже еще не понимает правил, и его постепенно обламывают о реальность – иногда жестоко, иногда почти по-отечески. Фильм тяжелый, местами неприятный, но честный.

На Западном фронте без перемен (2022)

Немецкая экранизация Ремарка, и она получилась на удивление жесткой. Молодые парни идут на фронт с горящими глазами и патриотическими лозунгами в голове, а через пару недель от этой горячности не остается почти ничего. Фильм показывает, как война перемалывает обычных людей. После просмотра остается послевкусие, как после долгого разговора с человеком, который видел много и уже не хочет ничего объяснять.

1917 (2019)

Два простых британских солдата получают приказ: добраться через линию фронта и передать сообщение, которое может спасти тысячу человек. Фильм снят так, будто камера просто бежит рядом с ними, и вы чувствуете каждую секунду этого пути.

Иди и смотри (1985)

Советский фильм, который до сих пор смотрится тяжелее большинства современных военных картин. Выжженные деревни, страх, грязь и лицо мальчишки. Режиссер Климов не жалеет зрителя. Он показывает, как выглядит война, когда ее видит ребенок.

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