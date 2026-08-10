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Советы

Как выбрать зарубежную клинику для лечения: советы Минздрава

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 17:20 Фото: pixabay
10 августа 2026 года Министерство здравоохранения РК опубликовало рекомендации для казахстанцев по выбору зарубежной медицинской организации перед поездкой на лечение, сообщает Zakon.kz.

Специалисты рекомендуют заранее изучить информацию о медицинской организации, проверить ее официальную деятельность, условия оказания помощи и стоимость лечения.

При выборе клиники важно проверить:

  • наличие международной аккредитации JCI, ISO или аналогичной;
  • квалификацию и опыт медицинских специалистов;
  • применение доказательных методов диагностики и лечения;
  • прозрачность информации о стоимости и этапах лечения;
  • официальное подтверждение деятельности медицинской организации.

Минздрав также советует с осторожностью относиться к предложениям, в которых обещают гарантированное выздоровление, предлагают непроверенные методы лечения или требуют принять решение без полноценной консультации и изучения медицинских документов.

В конце июля Минздрав обновил стандарт лечения и диагностики рака. Новые подходы позволят в режиме реального времени отслеживать соблюдение сроков диагностики, обследования и начала лечения.

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Камила Салкымбаева
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