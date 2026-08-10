Как выбрать зарубежную клинику для лечения: советы Минздрава

10 августа 2026 года Министерство здравоохранения РК опубликовало рекомендации для казахстанцев по выбору зарубежной медицинской организации перед поездкой на лечение, сообщает Zakon.kz.

Специалисты рекомендуют заранее изучить информацию о медицинской организации, проверить ее официальную деятельность, условия оказания помощи и стоимость лечения.

При выборе клиники важно проверить:

наличие международной аккредитации JCI, ISO или аналогичной;

квалификацию и опыт медицинских специалистов;

применение доказательных методов диагностики и лечения;

прозрачность информации о стоимости и этапах лечения;

официальное подтверждение деятельности медицинской организации.

Минздрав также советует с осторожностью относиться к предложениям, в которых обещают гарантированное выздоровление, предлагают непроверенные методы лечения или требуют принять решение без полноценной консультации и изучения медицинских документов.

В конце июля Минздрав обновил стандарт лечения и диагностики рака. Новые подходы позволят в режиме реального времени отслеживать соблюдение сроков диагностики, обследования и начала лечения.