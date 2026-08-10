Как выбрать зарубежную клинику для лечения: советы Минздрава
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10 августа 2026 года Министерство здравоохранения РК опубликовало рекомендации для казахстанцев по выбору зарубежной медицинской организации перед поездкой на лечение, сообщает Zakon.kz.
Специалисты рекомендуют заранее изучить информацию о медицинской организации, проверить ее официальную деятельность, условия оказания помощи и стоимость лечения.
При выборе клиники важно проверить:
- наличие международной аккредитации JCI, ISO или аналогичной;
- квалификацию и опыт медицинских специалистов;
- применение доказательных методов диагностики и лечения;
- прозрачность информации о стоимости и этапах лечения;
- официальное подтверждение деятельности медицинской организации.
Минздрав также советует с осторожностью относиться к предложениям, в которых обещают гарантированное выздоровление, предлагают непроверенные методы лечения или требуют принять решение без полноценной консультации и изучения медицинских документов.
В конце июля Минздрав обновил стандарт лечения и диагностики рака. Новые подходы позволят в режиме реального времени отслеживать соблюдение сроков диагностики, обследования и начала лечения.
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