Готовимся к учебному году: сколько стоит отправить ребенка в пятый класс в 2026 году

Школьный сезон начинается задолго до 1 сентября. Он начинает подкрадываться с августовским солнцем и длинным списком покупок на учебный год. Дите выросло, а вместе с ним выросли и расходы. Zakon.kz разбирался, сколько стоит собрать ребенка в пятый класс.

Собрать ребенка в первый класс – это тяжелый квест, в котором выживает сильнейший. Там родитель проходит несколько уровней подряд: найти форму, выбрать рюкзак, собрать канцелярию, купить обувь, ничего не забыть и при этом не потерять рассудок. Но пятый класс – это уже новый уровень компьютерной игры. Правда, до босса еще далеко.

Уровень первый. Школьная форма

Пятый класс начинается с простого вопроса: "А что теперь носить?" В Казахстане требования к школьной форме определяются правилами и самой школой. Главное – соблюдать установленный формат: белый верх и темно-синий низ. При этом родители могут самостоятельно выбирать производителя и конкретные вещи. Но здесь возникает следующий вопрос: когда лучше покупать школьную форму, чтобы не прогадать?

"Мы с женой придерживаемся принципа: школьную форму покупаем в последнюю очередь. У нас две дочки, поэтому поло, водолазок и других рубашек нужно сразу несколько. То же самое касается юбок, брюк и жилетов. Но форму мы обычно оставляем на вторую половину августа. За лето ребенок может заметно вырасти, и не хочется покупать вещи заранее, а потом обнаружить, что к сентябрю они уже малы. Тем более сегодня детская одежда порой стоит дороже взрослой, поэтому к выбору и покупке формы приходится подходить более внимательно и рационально", – делится своими лайфкахами отец двух дочерей Михаил.

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Корреспондент Zakon.kz поискал цены на маркетплейсах, базарах и в торговых центрах.

И вот средний чек на школьную форму: Блузка для девочек – от 2 700 тенге

⁠Белая рубашка для мальчиков – от 2 898 тенге

Рубашка-поло – от 1 750 тенге

⁠Школьные брюки – от 4 199 тенге

Юбка-трапеция – от 4 000 тенге

Юбка с вшитыми шортиками – от 4 399 тенге

⁠Школьный костюм-тройка – от 15 000 тенге

Уровень второй: обувь

После формы наступает очередь обуви. Школьные туфли в Казахстане можно найти примерно в пределах от 4-7 тысяч тенге, но более дорогие модели стоят уже около 19-25 тысяч и выше. Для среднего варианта можно заложить основу 8-15 тысяч тенге. И здесь родителям предстоит решить извечную дилемму: купить подешевле – или выбрать обувь, которая переживет не только сентябрь, но и весь учебный год.

Уровень третий: рюкзак

В начальной школе рюкзак обычно выбирают родители, и, кстати, о том, на что стоит обратить внимание при его покупке, мы уже рассказывали ранее.

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А потом наступает пятый класс. И ребенок внезапно обнаруживает, что у него есть собственный вкус. И, как назло, этот вкус иногда имеет вполне конкретную цену. В казахстанских магазинах школьные рюкзаки можно найти примерно от 6-8 тысяч тенге. Более дорогие модели обойдутся в 13-25 тысяч и выше. Если нужен разумный баланс между ценой и качеством, стоит ориентироваться на 10-15 тысяч тенге.

Но пятый класс – это время, когда рюкзак лучше выбирать не по принципу эстетики, а исходя из практичности. Потому что теперь в него должны поместиться уже не только пара тетрадей и пенал. Учебники, рабочие тетради, папки, школьные принадлежности. Список растет, а значит, рюкзак должен быть чем-то вроде маленького семейного грузовика: вместительным, крепким и при этом удобным для ежедневных задач.

Уровень четвертый. Канцелярия – самые большие затраты на мелочи

Канцелярский магазин выглядит как самое безобидное место в школьном шопинге. Ну что может случиться с бюджетом из-за пары тетрадей и ручек? Спойлер: многое. Вы заходите с мыслью, что возьмете с ребенком только самое необходимое, а через полчаса стоите на кассе с корзиной на несколько десятков тысяч тенге. Потому что простая тетрадь ребенку уже не подходит, на обложке должен быть любимый герой. Ручки должны быть не просто синими, а красивыми и желательно сочетаться с цветом дневника. А дневник – какой еще обычный? Нужен особенный, с дизайном, который будет лучше, чем у остальных одноклассников. К этому добавляются карандаши, ластики, точилки, линейки, пенал, папки, маркеры и еще десяток мелочей, каждая из которых по отдельности кажется недорогой.

Именно в этом и кроется главный канцелярский фокус: кажется, что вы покупаете мелочи, а в итоге набегает вполне себе серьезный чек.

"Канцелярию мы, как правило, покупаем в обычных магазинах в городе, а рюкзаки можем посмотреть и на маркетплейсах, там иногда получается найти хорошие варианты. Но самое главное – не пытаться купить все за один раз. Мы стараемся дробить бюджет и делать покупки постепенно. Так финансово легче, да и физически собрать все необходимое за один поход довольно сложно", – рассказывает папа двух дочерей Михаил.

С какой суммы можно стартовать:

Тетради и дневники

Тетрадь 12 листов в клетку – 24 тенге

Тетрадь 12 листов в линейку – 40 тенге

Общая тетрадь 36 листов – 93 тенге

Общая тетрадь 48 листов – 200 тенге

Школьный дневник – 349 тенге.

Товары для творчества

Альбом для рисования (40 листов) – 244 тенге

Цветные карандаши (12 цветов) – 377 тенге

Акварель (12 цветов) – 600 тенге

Набор кистей (10 шт.) – 899 тенге

Цветной картон и бумага – 420 тенге

Пластилин (10 цветов) – 484 тенге.

Канцелярия

Шариковая ручка – 10 тенге

⁠Набор ручек "пиши-стирай" (12 шт.) – 739 тенге

⁠Простой карандаш – 25 тенге

⁠Набор простых карандашей (12 шт.) – 249 тенге

⁠Набор пластиковых линеек (4 шт.) – 245 тенге

⁠Обложки для тетрадей (50 шт.) – 700 тенге.

Считаем. И немного волнуемся

Итак, если не покупать все самое дорогое и при этом не выбирать исключительно бюджетные варианты, получается примерно такая картина:

Форма – 20-30 тысяч тенге.

Обувь – 8-15 тысяч.

Рюкзак – 10-15 тысяч.

Канцелярия – 10-20 тысяч. Итого: примерно 48-80 тысяч тенге.

Но здесь важно не воспринимать эту сумму как официальный ценник за пятый класс. Это скорее ориентир для среднего сценария, потому что школьные сборы у каждой семьи выглядят по-разному.

У кого-то дома уже лежит запас тетрадей, есть почти новый пенал и форма от старшего ребенка. Другим приходится начинать с нуля и покупать буквально все, от рюкзака до спортивной формы. Даже внутри одной покупки разброс может быть огромным. Поэтому итоговая сумма складывается не из какого-то единого списка обязательных трат, а из десятков маленьких решений. И именно они в конце превращают вроде бы обычные школьные покупки в довольно внушительную строку семейного бюджета.