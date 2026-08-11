Где заканчивается забота и начинается гиперопека: объяснение психолога

Психолог Анастасия Кардиакос объяснила, как отличить заботу о ребенке от гиперопеки. По ее словам, забота помогает детям чувствовать себя в безопасности, развиваться и постепенно становиться самостоятельными. Гиперопека, напротив, может лишать ребенка опыта, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист отметила, что сначала именно родители устанавливают для ребенка границы и правила. Со временем он учится самостоятельно контролировать свои желания, справляться с отказами и понимать, что не каждое желание может быть исполнено сразу.

По словам Кардиакос, гиперопека часто связана с родительской тревогой и стремлением защитить ребенка от любых трудностей. Однако за пределами семьи окружающие не всегда будут подстраиваться под него.

Психолог считает важным постепенно знакомить ребенка с ограничениями, сохраняя поддержку и чувство безопасности. Ребенок должен понимать, что его любят и принимают, но при этом учиться прилагать собственные усилия и учитывать интересы других.

Ранее сообщалось, как уберечь ребенка от кредитной зависимости.