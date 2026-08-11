Где заканчивается забота и начинается гиперопека: объяснение психолога
В беседе с "Радио 1" специалист отметила, что сначала именно родители устанавливают для ребенка границы и правила. Со временем он учится самостоятельно контролировать свои желания, справляться с отказами и понимать, что не каждое желание может быть исполнено сразу.
По словам Кардиакос, гиперопека часто связана с родительской тревогой и стремлением защитить ребенка от любых трудностей. Однако за пределами семьи окружающие не всегда будут подстраиваться под него.
Психолог считает важным постепенно знакомить ребенка с ограничениями, сохраняя поддержку и чувство безопасности. Ребенок должен понимать, что его любят и принимают, но при этом учиться прилагать собственные усилия и учитывать интересы других.
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