Печень может долго не болеть: какие анализы помогут выявить проблему

Проблемы с печенью могут долго не давать заметных симптомов. Выявить нарушения еще до появления жалоб помогают анализы крови. Подробнее – на Zakon.kz.

О том, какие показатели стоит проверить в первую очередь, рассказал порталу "Доктор Питер" терапевт Дмитрий Бессуднов.

Для оценки состояния печени используют так называемые печеночные пробы – комплекс исследований, который позволяет понять, насколько хорошо работает орган и есть ли признаки повреждения или воспаления.

АСТ и АЛТ. Аспартатаминотрансфераза и аланинаминотрансфераза – ферменты, содержащиеся в клетках печени. При повреждении клеток они попадают в кровь, поэтому их уровень повышается.

Соотношение АСТ и АЛТ. При алкогольном поражении печени АСТ обычно становится выше АЛТ, а их соотношение может превышать 2:1. У здорового человека АЛТ, как правило, немного выше либо показатели находятся примерно на одном уровне.

ГГТ. Гамма-глутамилтранспептидаза особенно чувствительна к употреблению алкоголя. При регулярном употреблении спиртного показатель может повышаться даже тогда, когда другие печеночные ферменты остаются в пределах нормы. Однако высокий ГГТ сам по себе не доказывает алкогольное поражение печени.

Билирубин. Повышение его уровня может говорить о нарушении оттока желчи или тяжелом воспалительном процессе в печени.

Альбумин. Этот белок синтезируется в печени. Снижение его уровня может свидетельствовать о том, что орган хуже справляется со своими функциями.

Протромбиновое время и МНО. Эти показатели позволяют оценить, насколько хорошо печень вырабатывает факторы, необходимые для свертывания крови.

Щелочная фосфатаза. Повышение ЩФ может быть признаком застоя желчи – холестаза.

Приэтом отклонения в анализах не всегда связаны с алкоголем. Например, значительное повышение АЛТ и АСТ – до 500-2000 Ед/л – чаще может указывать на вирусный гепатит или другое острое заболевание. ГГТ также способен повышаться при закупорке желчных протоков или на фоне приема некоторых препаратов.

По словам специалиста, одних анализов недостаточно, чтобы установить алкогольную болезнь печени. Врачу также важно знать, как часто, в каком количестве и как долго человек употребляет алкоголь, какие у него есть симптомы и жалобы.

Дополнительно могут использоваться специфические биомаркеры алкоголя: фосфатидилэтанол (PEth), этилглюкуронид в моче или волосах и карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT). Они помогают определить употребление алкоголя в последние дни или недели.

В сложных случаях врач может назначить биопсию печени – исследование небольшого образца ткани органа под микроскопом.

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