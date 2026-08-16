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Советы

Как начать встречаться после нескольких лет одиночества: советы психотерапевта

влюбленная пара, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 14:56 Фото: magnific
После долгого перерыва возвращение к свиданиям может вызывать тревогу и неуверенность. Психотерапевт рассказала, как снова начать знакомиться и почему не стоит ждать "идеального" момента, сообщает Zakon.kz.

После нескольких лет без отношений возвращение к свиданиям не обязательно начинать с приложений для знакомств. Более мягким вариантом могут стать новые знакомства в обычной жизни, которые сначала развиваются как дружеское общение. Об этом рассказала психотерапевт Ханна Джексон-Маккемли в колонке The Guardian.

К специалисту обратилась женщина, которая не ходила на свидания восемь лет и планирует снова начать знакомиться с мужчинами. Она призналась, что мечтает о поддерживающем и веселом спутнике жизни, однако переживает из-за тревожности, неловкости при общении с незнакомыми людьми и своего финансового положения.

По словам Джексон-Маккемли, прежде всего стоит понять, действительно ли человек хочет отношений или считает, что должен их начать. Отношения, отмечает эксперт, лучше воспринимать как дополнение к собственной жизни, а не как способ восполнить то, чего в ней не хватает.

Психотерапевт также обратила внимание на стремление женщины полностью справиться с тревожностью перед возвращением к свиданиям. По мнению специалиста, не стоит ждать момента, когда все внутренние проблемы будут окончательно решены. Тревожность может быть естественной реакцией на стресс или воспринимаемую опасность, а человек продолжает меняться и развиваться на протяжении жизни.

Эксперт посоветовала обратить внимание и на прошлый опыт отношений. В частности, использование таких выражений, как "подготовиться к шторму" и ожидание возможных "ударов", может говорить о том, что знакомства воспринимаются как потенциально опасный или болезненный опыт. На такие ожидания способны влиять предыдущие отношения и более ранний жизненный опыт.

При этом Джексон-Маккемли считает нормальным прямо говорить потенциальному партнеру о желании серьезных отношений. Однако стоит учитывать, что другой человек может относиться к знакомствам менее серьезно или пока не искать спутника жизни. Разница в ожиданиях сама по себе не означает, что кто-то из партнеров неправ.

Специалист также призвала не оценивать собственную привлекательность для потенциального партнера только через деньги, должность или карьерные достижения. В отношениях важны и другие качества, в том числе способность поддерживать другого человека, общие интересы и эмоциональная близость.

После долгого перерыва эксперт рекомендует возвращаться к знакомствам постепенно. Вместо немедленного поиска партнера через приложения можно чаще общаться с людьми в привычной среде, заводить новых друзей и наблюдать, как развиваются отношения. Такой подход может оказаться комфортнее для человека, который испытывает тревогу при общении с незнакомцами.

Ранее эксперт назвала три ошибки в анкетах знакомств, которые привлекают не тех людей.

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Айсулу Омарова
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